Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, пока был в космосе

"Мы были в курсе тех изменений, которые происходят на Земле. И может быть в то время не оценивали до конца глубину тех преобразований, которые проходят. Но что касается нас, то основная часть нашей деятельности была связана с той работой, ради чего мы прилетели на борт. Несмотря на то, что в центре всех этих событий находились специалисты Центра управления полетом. Они на каждом сеансе выходили на связь с нами, поэтому наша жизнь была в основном загружена работой, интересной, красивой, сложной работой и все остальное было для на с больше фоном", - рассказал Крикалев о том, как воспринимал события на Земле во время своего полета.