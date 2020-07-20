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Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, пока был в космосе
Российский космонавт, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, полет которого на станции "Мир" пришелся на время развала СССР, рассказал, что был в РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:33
хочу стать космонавтом
россия
сергей крикалев
космос - риа наука
роскосмос
ссср
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
россия, сергей крикалев, космос - риа наука, роскосмос, ссср

Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР, пока был в космосе

18:49 20.07.2020 (обновлено: 23:33 20.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКрикалев после приземления
Крикалев после приземления
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российский космонавт, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, полет которого на станции "Мир" пришелся на время развала СССР, рассказал, что был в курсе происходящих на Земле политических событий, но для него они шли фоном космической работы.
Крикалев отправился в экспедицию на станцию "Мир" в 1991 году. Затем он согласился остаться на борту станции на вторую экспедицию. Вернуться домой космонавт смог только в 1992 году. Продолжительность его полета составила 311 суток. Таким образом, Крикалев улетел из СССР, а вернулся уже в Россию. За полет ему была присвоена Звезда Героя Российской Федерации под номером один.
"Мы были в курсе тех изменений, которые происходят на Земле. И может быть в то время не оценивали до конца глубину тех преобразований, которые проходят. Но что касается нас, то основная часть нашей деятельности была связана с той работой, ради чего мы прилетели на борт. Несмотря на то, что в центре всех этих событий находились специалисты Центра управления полетом. Они на каждом сеансе выходили на связь с нами, поэтому наша жизнь была в основном загружена работой, интересной, красивой, сложной работой и все остальное было для на с больше фоном", - рассказал Крикалев о том, как воспринимал события на Земле во время своего полета.
Об этом он рассказал в ходе проводимой онлайн Международной молодежной научной школы "Исследование космоса: теория и практика", которая организована "Роскосмосом" и МГТУ им. Баумана.
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Хочу стать космонавтомРоссияСергей КрикалевКосмос - РИА НаукаРоскосмосСССР
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