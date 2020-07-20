https://ria.ru/20200720/1574614169.html
Обвинения США против Кадырова должны быть доказаны в суде, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередным недружественным шагом американской администрации внесение США в "черный список"... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:43
2020-07-20T18:45
леонид слуцкий
госдума рф
рамзан кадыров
сша
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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леонид слуцкий, госдума рф, рамзан кадыров, сша, политика
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
назвал очередным недружественным шагом американской администрации внесение США
в "черный список" главы Чечни Рамзана Кадырова
и добавил, что обвинения в нарушении прав человека должны быть доказаны в суде.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
"Введение персональных санкций США против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи – очередной недружественный шаг американской администрации. Основания для внесения его в черные списки абсолютно голословны. Кадыров был и остается патриотом России. Очевидно, именно этот факт является настоящей причиной рестрикций", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, обвинения в причастности в нарушении прав человека достаточно серьезные и должны быть подтверждены только в суде.
"В противном случае подобные утверждения являются клеветой на одного из самых авторитетных руководителей российских регионов", - сказал глава думского комитета.