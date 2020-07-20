Обвинения США против Кадырова должны быть доказаны в суде, заявил Слуцкий

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал очередным недружественным шагом американской администрации внесение США в "черный список" главы Чечни Рамзана Кадырова и добавил, что обвинения в нарушении прав человека должны быть доказаны в суде.

Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.

"Введение персональных санкций США против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи – очередной недружественный шаг американской администрации. Основания для внесения его в черные списки абсолютно голословны. Кадыров был и остается патриотом России. Очевидно, именно этот факт является настоящей причиной рестрикций", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, обвинения в причастности в нарушении прав человека достаточно серьезные и должны быть подтверждены только в суде.