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Слуцкий прокомментировал внесение Кадырова в черный список США
Россия найдет способ ответить на внесение в "черный список" главы Чечни Рамзана Кадырова администрацией Соединенных Штатов Америки, заявил глава комитета... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:38
леонид слуцкий
госдума рф
рамзан кадыров
сша
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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леонид слуцкий, госдума рф, рамзан кадыров, сша, политика

Слуцкий прокомментировал внесение Кадырова в черный список США

18:38 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия найдет способ ответить на внесение в "черный список" главы Чечни Рамзана Кадырова администрацией Соединенных Штатов Америки, заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Не думаю, что санкции США могут повлиять на эффективность Кадырова как главы Чеченской Республики. Ну а принцип взаимности никто не отменял. Россия найдет способ применить ответные меры на это очередное противоправное решение Госдепа", - сказал Слуцкий журналистам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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