Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия по делу о возбуждении ненависти

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он оштрафован на 90 тысяч рублей.