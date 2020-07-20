https://ria.ru/20200720/1574613914.html
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия по делу о возбуждении ненависти
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 18 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по обвинению в возбуждении им... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:37
2020-07-20T18:46
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
свердловская область
верхняя пышма
екатеринбург
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, свердловская область, верхняя пышма, екатеринбург, схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости.
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 18 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия
(Николая Романова) по обвинению в возбуждении им ненависти.
"Признать Романова Николая Васильевича виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 18 тысяч рублей", - огласил судья. Трансляция заседания велась на странице Верхнепышминского городского суда в соцсети "ВКонтакте".
Схимонах признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он оштрафован на 90 тысяч рублей.