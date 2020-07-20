https://ria.ru/20200720/1574613889.html
В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше, решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:37
2020-07-20T21:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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польша, гданьск, в мире
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости.
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше
, решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска
Гражина Ваврынюк.
В ответе на соответствующий запрос РИА Новости она сообщила, что 18 июля 2020 года на территории Сопота (возле Гданьска) был задержан гражданин России Олег Пирогов.
Она пояснила, что задержание произошло в связи с запросом на розыск Пирогова властями России. Его допросили в областной прокуратуре в Гданьске. "По ходатайству прокурора суд временно арестовал этого мужчину", — рассказала представитель прокуратуры.
По ее словам, в настоящее время прокуратура ожидает передачи властями России официального запроса об экстрадиции Пирогова. "Решение о допустимости экстрадиции будет принимать окружной суд Гданьска, а решение об экстрадиции — министр юстиции", — уточнила Ваврынюк.