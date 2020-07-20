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В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше, решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T21:38
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353
60
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польша, гданьск, в мире

В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача

18:37 20.07.2020 (обновлено: 21:38 20.07.2020)
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше, решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
В ответе на соответствующий запрос РИА Новости она сообщила, что 18 июля 2020 года на территории Сопота (возле Гданьска) был задержан гражданин России Олег Пирогов.
Она пояснила, что задержание произошло в связи с запросом на розыск Пирогова властями России. Его допросили в областной прокуратуре в Гданьске. "По ходатайству прокурора суд временно арестовал этого мужчину", — рассказала представитель прокуратуры.
По ее словам, в настоящее время прокуратура ожидает передачи властями России официального запроса об экстрадиции Пирогова. "Решение о допустимости экстрадиции будет принимать окружной суд Гданьска, а решение об экстрадиции — министр юстиции", — уточнила Ваврынюк.
Польская полиция
Вчера, 13:35
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ПольшаГданьскВ мире
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