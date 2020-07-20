В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача

ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше , решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.

В ответе на соответствующий запрос РИА Новости она сообщила, что 18 июля 2020 года на территории Сопота (возле Гданьска) был задержан гражданин России Олег Пирогов.

Она пояснила, что задержание произошло в связи с запросом на розыск Пирогова властями России. Его допросили в областной прокуратуре в Гданьске. "По ходатайству прокурора суд временно арестовал этого мужчину", — рассказала представитель прокуратуры.