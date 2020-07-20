https://ria.ru/20200720/1574613792.html
Климов прокомментировал внесение Кадырова в черный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда активно высказывал личную точку зрения, направленную на защиту суверенных прав российского государства, за такую позицию... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:36
2020-07-20T18:36
единая россия
андрей климов
рамзан кадыров
сша
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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единая россия, андрей климов, рамзан кадыров, сша, политика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
всегда активно высказывал личную точку зрения, направленную на защиту суверенных прав российского государства, за такую позицию политики часто оказываются в "черных списках", заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР
, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов
.
Госдеп США
в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
"Он (Кадыров - ред.) всегда очень активно высказывал свою личную точку зрения. Его точка зрения, публичные высказывания всегда были направлены, на мой взгляд, на защиту суверенных прав нашего государства", - сказал Климов.
Выражение Кадыровым личной позиции "не всем нравилось", отметил Климов. Но, по его словам, важно, что глава Чечни всегда высказывал свою точку зрения.
"Людей с подобной позицией они (госдеп США - ред.) быстро вносят (в такие списки - ред.)", - заключил Климов.