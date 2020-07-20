Климов прокомментировал внесение Кадырова в черный список США

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда активно высказывал личную точку зрения, направленную на защиту суверенных прав российского государства, за такую позицию политики часто оказываются в "черных списках", заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР , зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов

Госдеп США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.

"Он (Кадыров - ред.) всегда очень активно высказывал свою личную точку зрения. Его точка зрения, публичные высказывания всегда были направлены, на мой взгляд, на защиту суверенных прав нашего государства", - сказал Климов.

Выражение Кадыровым личной позиции "не всем нравилось", отметил Климов. Но, по его словам, важно, что глава Чечни всегда высказывал свою точку зрения.