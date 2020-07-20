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Климов прокомментировал внесение Кадырова в черный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда активно высказывал личную точку зрения, направленную на защиту суверенных прав российского государства, за такую позицию... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:36
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единая россия, андрей климов, рамзан кадыров, сша, политика

Климов прокомментировал внесение Кадырова в черный список США

18:36 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда активно высказывал личную точку зрения, направленную на защиту суверенных прав российского государства, за такую позицию политики часто оказываются в "черных списках", заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
Госдеп США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
"Он (Кадыров - ред.) всегда очень активно высказывал свою личную точку зрения. Его точка зрения, публичные высказывания всегда были направлены, на мой взгляд, на защиту суверенных прав нашего государства", - сказал Климов.
Выражение Кадыровым личной позиции "не всем нравилось", отметил Климов. Но, по его словам, важно, что глава Чечни всегда высказывал свою точку зрения.
"Людей с подобной позицией они (госдеп США - ред.) быстро вносят (в такие списки - ред.)", - заключил Климов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 18:27
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
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