https://ria.ru/20200720/1574613546.html
Свыше 30 саратовских водителей маршруток изолировали из-за COVID-19
Свыше 30 водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области отстранены от работы и изолированы после выявления коронавируса у медсестры, которая... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:33
2020-07-20T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Свыше 30 водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области
отстранены от работы и изолированы после выявления коронавируса у медсестры, которая проводила их медосмотры, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора
Галина Архипова.
Ранее Архипова 16 июля заявила, что у медицинского работника, которая проводила предрейсовые медосмотры водителей маршрутных такси в энгельсской "Центральной диспетчерской службе", выявили коронавирус, заболевание у нее протекло бессимптомно, ее протестировали как контактировавшую с другим заболевшим COVID-19. В Роспотребнадзоре отмечали, что все водители, контактировавшие с ней, определены и будут протестированы на коронавирус.
"По поводу ситуации в Энгельсе. Первоначально была озвучена цифра, что порядка 140 водителей контактировали. Было проведено эпидемиологическое расследование и было установлено, что с данной медсестрой контактировало только 33 водителя… Все они отстранены от работы, им назначено медицинское наблюдение и лабораторное обследование на восьмой-десятый день с момента контакта", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
"Проведены все мероприятия по их (водителей) изоляции, по их медицинскому наблюдению и организации их медицинского обследования. Результаты их обследования пока в работе", - добавила она.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровел 4746.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.