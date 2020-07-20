Свыше 30 саратовских водителей маршруток изолировали из-за COVID-19

САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 30 водителей маршрутных такси в городе Свыше 30 водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области отстранены от работы и изолированы после выявления коронавируса у медсестры, которая проводила их медосмотры, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

Ранее Архипова 16 июля заявила, что у медицинского работника, которая проводила предрейсовые медосмотры водителей маршрутных такси в энгельсской "Центральной диспетчерской службе", выявили коронавирус, заболевание у нее протекло бессимптомно, ее протестировали как контактировавшую с другим заболевшим COVID-19. В Роспотребнадзоре отмечали, что все водители, контактировавшие с ней, определены и будут протестированы на коронавирус.

"По поводу ситуации в Энгельсе. Первоначально была озвучена цифра, что порядка 140 водителей контактировали. Было проведено эпидемиологическое расследование и было установлено, что с данной медсестрой контактировало только 33 водителя… Все они отстранены от работы, им назначено медицинское наблюдение и лабораторное обследование на восьмой-десятый день с момента контакта", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.

"Проведены все мероприятия по их (водителей) изоляции, по их медицинскому наблюдению и организации их медицинского обследования. Результаты их обследования пока в работе", - добавила она.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровел 4746.