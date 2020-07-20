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Роспотребнадзор предложит отменить карантин в саратовском селе
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предложит снять карантин в селе Верхазовка, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, также в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:31
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, происшествия

Роспотребнадзор предложит отменить карантин в саратовском селе

18:31 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предложит снять карантин в селе Верхазовка, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, также в ближайшее время аналогичные ограничения могут отменить в селе Новополеводино, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Галина Архипова.
С 26 июня в Саратовской области на карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района, где вспышка коронавируса произошла из-за присутствия разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села. С 7 июля на карантин закрыли село Новополеводино Балаковского района, где также после похорон местного жителя зафиксирована вспышка COVID-19.
"В селе Верхазовка заболеваний больше нет, и сегодня мы будем писать в адрес губернатора предписание о снятии там карантинных мероприятий", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Она отметила, что в селе Новополеводино также в ближайшее время может быть снят карантин.
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"Там новых случаев заболевания нет, то есть ограничительные мероприятия - карантин - смогли сдержать рост заболеваемости в данных селах, там стабилизировалась заболеваемость, новых случаев заболевания там не регистрируется, в связи с чем карантин в ближайшее время в данных селах будет снят", - добавила представитель Роспотребнадзора.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровел 4746.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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