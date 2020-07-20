Роспотребнадзор предложит отменить карантин в саратовском селе

САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предложит снять карантин в селе Верхазовка, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, также в ближайшее время аналогичные ограничения могут отменить в селе Новополеводино, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Галина Архипова.

С 26 июня в Саратовской области на карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района , где вспышка коронавируса произошла из-за присутствия разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села. С 7 июля на карантин закрыли село Новополеводино Балаковского района , где также после похорон местного жителя зафиксирована вспышка COVID-19.

"В селе Верхазовка заболеваний больше нет, и сегодня мы будем писать в адрес губернатора предписание о снятии там карантинных мероприятий", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.

Она отметила, что в селе Новополеводино также в ближайшее время может быть снят карантин.

"Там новых случаев заболевания нет, то есть ограничительные мероприятия - карантин - смогли сдержать рост заболеваемости в данных селах, там стабилизировалась заболеваемость, новых случаев заболевания там не регистрируется, в связи с чем карантин в ближайшее время в данных селах будет снят", - добавила представитель Роспотребнадзора.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровел 4746.