Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".

Этими словами он подписал фото в телеграме , на котором стоит в комнате для хранения оружия.

Ранее Госдеп обвинил Кадырова в причастности к нарушению прав человека и запретил въезд в Соединенные Штаты.

"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа", — написал он Вконтакте.

Кадыров добавил, что именно этим США показали "лживое лицо мировых интриганов и провокаторов".

В России осудили решение Госдепа, однако не посчитали санкции эффективными.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия найдет способ ответить на внесение Кадырова в черный список. При этом он выразил уверенность, что санкции не помешают главе Чечни выполнять обязанности.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал РИА Новости, что за защиту суверенных прав России политики часто оказываются в черных списках. Он добавил, что личная позиция Кадырова "нравится не всем".