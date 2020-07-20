https://ria.ru/20200720/1574613287.html
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Глава Чечни Рамзан Кадыров после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:27
2020-07-20T23:28
майк помпео
министерство финансов сша
политика
рамзан кадыров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:114:2242:1375_1400x0_80_0_0_a58779f1990b092d9f666e03ef12a8fc.jpg
https://ria.ru/20200513/1571362625.html
https://ria.ru/20200720/1574611763.html
Сергей Смирнов
Кадырова в президенты после Путина.
356
Mar Nightmare
Они реально думали, что Кадырова это как-то напряжёт ?
288
144
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:114:2242:1375_1400x0_80_0_0_a58779f1990b092d9f666e03ef12a8fc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_129:0:2114:1489_1400x0_80_0_0_604f829441dec69522e302227f78dd1b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_485:0:1974:1489_1400x0_80_0_0_25571fce696df9989549971affe8b9cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, министерство финансов сша, политика, рамзан кадыров, сша, в мире
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".
Этими словами он подписал фото в телеграме
, на котором стоит в комнате для хранения оружия.
Ранее Госдеп обвинил Кадырова в причастности к нарушению прав человека и запретил въезд в Соединенные Штаты.
"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа", — написал он Вконтакте.
Кадыров добавил, что именно этим США показали "лживое лицо мировых интриганов и провокаторов".
В России осудили решение Госдепа, однако не посчитали санкции эффективными.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия найдет способ ответить на внесение Кадырова в черный список. При этом он выразил уверенность, что санкции не помешают главе Чечни выполнять обязанности.
В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал РИА Новости, что за защиту суверенных прав России политики часто оказываются в черных списках. Он добавил, что личная позиция Кадырова "нравится не всем".
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отметил, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа вряд ли сильно беспокоят российских граждан и политиков, в том числе главу Чечни.