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Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Глава Чечни Рамзан Кадыров после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:28
майк помпео
министерство финансов сша
политика
рамзан кадыров
сша
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574611763.html
Кадырова в президенты после Путина.
356
Они реально думали, что Кадырова это как-то напряжёт ?
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сша
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
майк помпео, министерство финансов сша, политика, рамзан кадыров, сша, в мире

Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него

18:27 20.07.2020 (обновлено: 23:28 20.07.2020)
39783
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".
Этими словами он подписал фото в телеграме, на котором стоит в комнате для хранения оружия.
Ранее Госдеп обвинил Кадырова в причастности к нарушению прав человека и запретил въезд в Соединенные Штаты.

"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа", — написал он Вконтакте.

Кадыров добавил, что именно этим США показали "лживое лицо мировых интриганов и провокаторов".
© Фото : страница Рамзана Кадырова во ВКонтактеРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
© Фото : страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте
Рамзан Кадыров
В России осудили решение Госдепа, однако не посчитали санкции эффективными.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия найдет способ ответить на внесение Кадырова в черный список. При этом он выразил уверенность, что санкции не помешают главе Чечни выполнять обязанности.
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В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал РИА Новости, что за защиту суверенных прав России политики часто оказываются в черных списках. Он добавил, что личная позиция Кадырова "нравится не всем".
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отметил, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа вряд ли сильно беспокоят российских граждан и политиков, в том числе главу Чечни.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 18:09
Захарова прокомментировала внесение Кадырова в черный список Госдепа
89514112613102
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Майк ПомпеоМинистерство финансов СШАПолитикаРамзан КадыровСШАВ мире
Популярные комментарии
Кадырова в президенты после Путина.
20 июля, 18:28
СССергей Смирнов
964014233171
Они реально думали, что Кадырова это как-то напряжёт ?
20 июля, 18:31
Mar Nightmare
1803840264
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