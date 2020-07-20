Володин оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

"Со своей стороны, мы все понимаем, насколько сейчас высока ответственность у нашего коллеги Михаила Владимировича Дегтярева, и считаем правильным как можно быстрее принять решение (касающееся сложения Дегтяревым полномочий депутата Госдумы - ред.) с тем, чтобы он мог уже исполнять обязанности губернатора Хабаровского края безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона, очень важного для нашей страны, помогать нашим гражданам", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

"Но, несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось", - сказал спикер Госдумы.