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Володин оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Назначенный врио главы Хабаровского края депутат Госдумы Михаил Дегтярев прошел серьезную школу, хорошо представляет обстановку не только в столице, но и в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:26
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
госдума рф
вячеслав володин
хабаровский край
политика
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, госдума рф, вячеслав володин, хабаровский край, политика

Володин оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

18:26 20.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Назначенный врио главы Хабаровского края депутат Госдумы Михаил Дегтярев прошел серьезную школу, хорошо представляет обстановку не только в столице, но и в регионах России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Со своей стороны, мы все понимаем, насколько сейчас высока ответственность у нашего коллеги Михаила Владимировича Дегтярева, и считаем правильным как можно быстрее принять решение (касающееся сложения Дегтяревым полномочий депутата Госдумы - ред.) с тем, чтобы он мог уже исполнять обязанности губернатора Хабаровского края безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона, очень важного для нашей страны, помогать нашим гражданам", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Он также назвал Дегтярева ответственным молодым политиком.
"Но, несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось", - сказал спикер Госдумы.
Михаил Дегтярев
Вчера, 16:28
Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревГосдума РФВячеслав ВолодинХабаровский крайПолитика
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