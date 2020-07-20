https://ria.ru/20200720/1574613211.html
Володин оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Назначенный врио главы Хабаровского края депутат Госдумы Михаил Дегтярев прошел серьезную школу, хорошо представляет обстановку не только в столице, но и в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:26
2020-07-20T18:26
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
госдума рф
вячеслав володин
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, госдума рф, вячеслав володин, хабаровский край, политика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Назначенный врио главы Хабаровского края
депутат Госдумы Михаил Дегтярев
прошел серьезную школу, хорошо представляет обстановку не только в столице, но и в регионах России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин
.
В понедельник президент Владимир Путин
во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала
с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Со своей стороны, мы все понимаем, насколько сейчас высока ответственность у нашего коллеги Михаила Владимировича Дегтярева, и считаем правильным как можно быстрее принять решение (касающееся сложения Дегтяревым полномочий депутата Госдумы - ред.) с тем, чтобы он мог уже исполнять обязанности губернатора Хабаровского края безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона, очень важного для нашей страны, помогать нашим гражданам", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Он также назвал Дегтярева ответственным молодым политиком.
"Но, несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось", - сказал спикер Госдумы.