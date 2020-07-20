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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574612634.html
У 45 сотрудников венесуэльского гостелеканала обнаружили COVID-19
Сорок пять сотрудников венесуэльского гостелеканала VTV, включая его главу, заболели коронавирусом, сообщил министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хорхе родригес
коронавирусы
венесуэла
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хорхе родригес, коронавирусы, венесуэла, в мире

У 45 сотрудников венесуэльского гостелеканала обнаружили COVID-19

18:20 20.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Сорок пять сотрудников венесуэльского гостелеканала VTV, включая его главу, заболели коронавирусом, сообщил министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес.
"Мы обнаружили, что 45… сотрудников VTV, включая президента Фредди Наньеса, заразились COVID-19. В настоящее время мы проводим проверку всего персонала", - написал он в Twitter.
В Венесуэле на данный момент выявлен 11 191 случай заболевания коронавирусом, погибли 107 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хорхе РодригесКоронавирусыВенесуэлаВ мире
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