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Комиссаров: опыт Дегтярева поможет ему решать проблемы Хабаровского края
Большой политический опыт Михаила Дегтярева позволит ему эффективно отстаивать интересы Хабаровского края на федеральном уровне и решать насущные проблемы его... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:19
михаил дегтярев
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил дегтярев, хабаровский край

Комиссаров: опыт Дегтярева поможет ему решать проблемы Хабаровского края

18:19 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Большой политический опыт Михаила Дегтярева позволит ему эффективно отстаивать интересы Хабаровского края на федеральном уровне и решать насущные проблемы его жителей, считает директор Высшей школы государственного управления, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"За время работы председателем комитета Госудумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи он участвовал в реализации строительства крупных спортивных объектов на территории Хабаровского края. Большой политический опыт позволит ему эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Он отметил, что в настоящее время Дегтярев завершает обучение на третьем потоке программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.
"За время обучения он проявился себя как энергичный и волевой человек, независимый и решительный управленец. Программа позволила ему не только приобрести новые знания, но и наладить горизонтальные связи с другими опытными руководителями, что точно пригодится Михаилу Дегтяреву на новой должности", - сказал Комиссаров.
Михаил Дегтярев
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Биография Михаила Дегтярева
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Михаил ДегтяревХабаровский край
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