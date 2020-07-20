Комиссаров: опыт Дегтярева поможет ему решать проблемы Хабаровского края

"За время работы председателем комитета Госудумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи он участвовал в реализации строительства крупных спортивных объектов на территории Хабаровского края. Большой политический опыт позволит ему эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.

"За время обучения он проявился себя как энергичный и волевой человек, независимый и решительный управленец. Программа позволила ему не только приобрести новые знания, но и наладить горизонтальные связи с другими опытными руководителями, что точно пригодится Михаилу Дегтяреву на новой должности", - сказал Комиссаров.