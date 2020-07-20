Комиссаров: опыт Дегтярева поможет ему решать проблемы Хабаровского края

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Большой политический опыт Михаила Дегтярева позволит ему эффективно отстаивать интересы Хабаровского края на федеральном уровне и решать насущные проблемы его жителей, считает директор Высшей школы государственного управления, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"За время работы председателем комитета Госудумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи он участвовал в реализации строительства крупных спортивных объектов на территории Хабаровского края. Большой политический опыт позволит ему эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне", - привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Он отметил, что в настоящее время Дегтярев завершает обучение на третьем потоке программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.
"За время обучения он проявился себя как энергичный и волевой человек, независимый и решительный управленец. Программа позволила ему не только приобрести новые знания, но и наладить горизонтальные связи с другими опытными руководителями, что точно пригодится Михаилу Дегтяреву на новой должности", - сказал Комиссаров.
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