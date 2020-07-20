https://ria.ru/20200720/1574612441.html
В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за визита Путина
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец сравнил Министерство иностранных дел Украины, выразившее протест из-за визита... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:18
2020-07-20T18:18
роман чегринец
мид украины
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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роман чегринец, мид украины, владимир путин, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец
сравнил Министерство иностранных дел Украины, выразившее протест из-за визита российского президента в Крым, с филиалом Cirque du Soleil.
Президент РФ Владимир Путин
принял участие в понедельник в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
В свою очередь, МИД Украины
выразил протест МИД РФ из-за визита российского президента, назвав данный визит незаконным. В министерстве считают недопустимыми поездки российских чиновников в Крым без согласования с украинской стороной.
"Уже давно складывается четкое впечатление, что украинский МИД - это филиал "Цирка дю Солей". Чиновникам как-то надо оправдывать свое существование и они, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами украинских граждан, устраивают соревнование на самое глупое заявление. Особенно смешны эти взмахи кулачками и топанье ножками, как разбалованные карапузы, на которых взрослые не обращают внимание", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, киевским властям уже пора признать очевидное, что Крым - это неотъемлемая часть великой России. "Так было, есть и всегда будет", - подчеркнул Чегринец.