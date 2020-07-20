В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за визита Путина

"Уже давно складывается четкое впечатление, что украинский МИД - это филиал "Цирка дю Солей". Чиновникам как-то надо оправдывать свое существование и они, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами украинских граждан, устраивают соревнование на самое глупое заявление. Особенно смешны эти взмахи кулачками и топанье ножками, как разбалованные карапузы, на которых взрослые не обращают внимание", - сказал РИА Новости Чегринец.