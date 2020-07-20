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В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за визита Путина
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец сравнил Министерство иностранных дел Украины, выразившее протест из-за визита... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:18
роман чегринец
мид украины
владимир путин
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман чегринец, мид украины, владимир путин, в мире

В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за визита Путина

18:18 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец сравнил Министерство иностранных дел Украины, выразившее протест из-за визита российского президента в Крым, с филиалом Cirque du Soleil.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в понедельник в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
В свою очередь, МИД Украины выразил протест МИД РФ из-за визита российского президента, назвав данный визит незаконным. В министерстве считают недопустимыми поездки российских чиновников в Крым без согласования с украинской стороной.
"Уже давно складывается четкое впечатление, что украинский МИД - это филиал "Цирка дю Солей". Чиновникам как-то надо оправдывать свое существование и они, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами украинских граждан, устраивают соревнование на самое глупое заявление. Особенно смешны эти взмахи кулачками и топанье ножками, как разбалованные карапузы, на которых взрослые не обращают внимание", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, киевским властям уже пора признать очевидное, что Крым - это неотъемлемая часть великой России. "Так было, есть и всегда будет", - подчеркнул Чегринец.
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