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Госдума обсудит прекращение депутатских полномочий Дегтярева 21 июля
Госдума досрочно прекратит депутатские полномочия назначенного на должность врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на заседании во вторник,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:35
михаил дегтярев
госдума рф
хабаровский край
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил дегтярев, госдума рф, хабаровский край, политика

Госдума обсудит прекращение депутатских полномочий Дегтярева 21 июля

18:14 20.07.2020 (обновлено: 18:35 20.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума досрочно прекратит депутатские полномочия назначенного на должность врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на заседании во вторник, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Мы сегодня в рамках совета Государственной думы рассмотрели заявление нашего коллеги, председателя комитета по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма Михаила Владимировича Дегтярева о снятии с него полномочий депутата. Этот вопрос будет рассмотрен завтра в начале пленарного заседания", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.
Также, по его словам, совет рассмотрел и инициативу фракции ЛДПР, которая предложила назначить Бориса Пайкина на должность председателя комитета по туризму и спорту, которую сейчас занимает Дегтярев.
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"Завтра этот вопрос будет рассмотрен, и мы заслушаем кандидата на должность председателя комитета, а затем уже депутаты определятся и выскажут свою позицию через голосование, и будет принято решение о новом председателе комитета", - сообщил Володин.
Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Дегтярева также был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендует палате его одобрить.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Биография Михаила Дегтярева
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Михаил ДегтяревГосдума РФХабаровский крайПолитика
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