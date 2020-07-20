Госдума обсудит прекращение депутатских полномочий Дегтярева 21 июля

В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.

"Мы сегодня в рамках совета Государственной думы рассмотрели заявление нашего коллеги, председателя комитета по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма Михаила Владимировича Дегтярева о снятии с него полномочий депутата. Этот вопрос будет рассмотрен завтра в начале пленарного заседания", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.

Также, по его словам, совет рассмотрел и инициативу фракции ЛДПР , которая предложила назначить Бориса Пайкина на должность председателя комитета по туризму и спорту, которую сейчас занимает Дегтярев.

"Завтра этот вопрос будет рассмотрен, и мы заслушаем кандидата на должность председателя комитета, а затем уже депутаты определятся и выскажут свою позицию через голосование, и будет принято решение о новом председателе комитета", - сообщил Володин.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Дегтярева также был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендует палате его одобрить.