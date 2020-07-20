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В СПЧ прокомментировали решение Госдепа внести Кадырова в черный список
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа США о внесении в черный... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:30
валерий фадеев
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валерий фадеев, рамзан кадыров, сша, общество

В СПЧ прокомментировали решение Госдепа внести Кадырова в черный список

18:12 20.07.2020 (обновлено: 18:30 20.07.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа США о внесении в черный список вряд ли сильно беспокоят российских граждан и политиков, в том числе главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Ранее в понедельник Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
"Я не знаю, у нас так много своих забот и проблем. Меня, честно говоря, не сильно беспокоит решение, которое выносит Госдеп. Я предполагаю, что гражданина России Рамзана Кадырова это тоже не сильно беспокоит", - сказал РИА Новости Фадеев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 18:09
Захарова прокомментировала внесение Кадырова в черный список Госдепа
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Валерий ФадеевРамзан КадыровСШАОбщество
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