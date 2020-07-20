В СПЧ прокомментировали решение Госдепа внести Кадырова в черный список

Ранее в понедельник Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.

"Я не знаю, у нас так много своих забот и проблем. Меня, честно говоря, не сильно беспокоит решение, которое выносит Госдеп. Я предполагаю, что гражданина России Рамзана Кадырова это тоже не сильно беспокоит", - сказал РИА Новости Фадеев.