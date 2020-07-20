https://ria.ru/20200720/1574612094.html
В СПЧ прокомментировали решение Госдепа внести Кадырова в черный список
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа США о внесении в черный... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:12
2020-07-20T18:30
валерий фадеев
рамзан кадыров
сша
общество
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https://ria.ru/20200720/1574611763.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фадеев, рамзан кадыров, сша, общество