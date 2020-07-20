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Захарова прокомментировала внесение Кадырова в черный список Госдепа
Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:31
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
рамзан кадыров
сша
политика
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https://ria.ru/20200718/1574543937.html
Учитывая, что Кремль ни разу не отвечал на санкции Госдепа, долго академику придется ждать, пока Захарова придумает ответку.
65
Академик будет отмщён МИДом в виде чрезвычайно архиглубокой озабоченной озабоченности.
25
18
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1400x0_80_0_0_7c66377a24ae4ff41204969e9e62413c.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рамзан кадыров, сша, политика

Захарова прокомментировала внесение Кадырова в черный список Госдепа

18:09 20.07.2020 (обновлено: 18:31 20.07.2020)
11311
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала она РИА Новости.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
18 июля, 22:58
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
1645030535
Обсудить 18
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Рамзан КадыровСШАПолитика
Популярные комментарии
Учитывая, что Кремль ни разу не отвечал на санкции Госдепа, долго академику придется ждать, пока Захарова придумает ответку.
20 июля, 18:14
nnn uuu
281310221
Академик будет отмщён МИДом в виде чрезвычайно архиглубокой озабоченной озабоченности.
20 июля, 18:46
Константин Чекалин
4140106
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