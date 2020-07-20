https://ria.ru/20200720/1574611763.html
Захарова прокомментировала внесение Кадырова в черный список Госдепа
Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:09
2020-07-20T18:31
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
рамзан кадыров
сша
политика
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https://ria.ru/20200718/1574543937.html
nnn uuu
Учитывая, что Кремль ни разу не отвечал на санкции Госдепа, долго академику придется ждать, пока Захарова придумает ответку.
65
Константин Чекалин
Академик будет отмщён МИДом в виде чрезвычайно архиглубокой озабоченной озабоченности.
25
18
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1400x0_80_0_0_7c66377a24ae4ff41204969e9e62413c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рамзан кадыров, сша, политика