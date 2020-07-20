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Большой Московский цирк откроет сезон спектаклем для медиков
Большой Московский цирк на проспекте Вернадского откроет новый сезон благотворительным спектаклем 7 августа, который смогут бесплатно посетить медицинские... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
новости культуры, аскольд запашный, большой московский государственный цирк, эдгард запашный

Большой Московский цирк откроет сезон спектаклем для медиков

18:03 20.07.2020
82
© АГН "Москва" / Александр АвиловЖивотные-артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского перед зданием цирка
Животные-артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского перед зданием цирка
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского откроет новый сезон благотворительным спектаклем 7 августа, который смогут бесплатно посетить медицинские работники, работавшие с новой коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка в понедельник.
"Руководство Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского приняло решение открыть новый сезон благотворительным спектаклем, который смогут бесплатно посетить медицинские работники, боровшиеся с пандемией коронавируса. Акция запущена совместно с министерством здравоохранения России", - сказано в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе цирка, первый спектакль пройдет 7 августа. На данный момент идет подготовка к шоу "И100РИЯ", премьера которого состоится 19 сентября.
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