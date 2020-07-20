Большой Московский цирк откроет сезон спектаклем для медиков

Животные-артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского перед зданием цирка

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского откроет новый сезон благотворительным спектаклем 7 августа, который смогут бесплатно посетить медицинские работники, работавшие с новой коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка в понедельник.

"Руководство Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского приняло решение открыть новый сезон благотворительным спектаклем, который смогут бесплатно посетить медицинские работники, боровшиеся с пандемией коронавируса. Акция запущена совместно с министерством здравоохранения России", - сказано в сообщении.