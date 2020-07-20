Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский рэпер Американский рэпер Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента, сообщает портал TMZ со ссылкой на интервью с Уэстом.

Как сообщает издание, Уэст сообщил о своем желании видеть на посту вице-президента Jay-Z в ходе интервью с блогером Крис Кэйлин. Он заявляет, что Jay-Z его "брат" и они "связаны на всю жизнь".

Издание отмечает, что у Уэста уже есть кандидат на пост вице-президента — священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Однако, по словам Уэста, он обговорил это с Тибдаль и она согласилась занять другую должность в его администрации, если Jay-Z примет предложение.

Ранее Уэст заявлял, что его кандидатом на пост вице-президента будет никому неизвестный священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом его предвыборной кампании — простое "Да!". Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск , которому Уэст предложил стать главой "космической программы".

Уэст в своем Twitter в субботу выложил ссылку с просьбой поставить подпись, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах.

Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп