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Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента
Американский рэпер Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента, сообщает портал TMZ со ссылкой на интервью с Уэстом. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:14
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353
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илон маск, канье уэст, джо байден, сша, в мире

Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента

18:01 20.07.2020 (обновлено: 19:14 20.07.2020)
1907
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента, сообщает портал TMZ со ссылкой на интервью с Уэстом.
Как сообщает издание, Уэст сообщил о своем желании видеть на посту вице-президента Jay-Z в ходе интервью с блогером Крис Кэйлин. Он заявляет, что Jay-Z его "брат" и они "связаны на всю жизнь".
Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США
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Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
Издание отмечает, что у Уэста уже есть кандидат на пост вице-президента — священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Однако, по словам Уэста, он обговорил это с Тибдаль и она согласилась занять другую должность в его администрации, если Jay-Z примет предложение.
Ранее Уэст заявлял, что его кандидатом на пост вице-президента будет никому неизвестный священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом его предвыборной кампании — простое "Да!". Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Уэст предложил стать главой "космической программы".
Уэст в своем Twitter в субботу выложил ссылку с просьбой поставить подпись, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах.
Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.
По традиции, реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19 процентов голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
Фотография, опубликованная на странице Канье Уэста в Twitter
17 июля, 17:17
Канье Уэст опубликовал фотографию скалы президентов США со своим лицом
810920211
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Илон МаскКанье УэстДжо БайденСШАВ мире
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