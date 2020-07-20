https://ria.ru/20200720/1574610922.html
Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent
Российская нефть Urals все еще торгуется в Северо-Западной Европе с премией к североморской Brent, однако она опустилась до 0,3 доллара за баррель 15-16 июля с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:56
2020-07-20T18:31
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zelip999
Плевать на их премии и на саму нефть! То, что не мое, то не интересует.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, urals, опек, польша, финляндия, brent, литва, экономика
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости/Прайм.
Российская нефть Urals
все еще торгуется в Северо-Западной Европе с премией к североморской Brent
, однако она опустилась до 0,3 доллара за баррель 15-16 июля с рекордного уровня конца июня в 2,45 доллара. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus.
Нефть Urals, в отличие от североморской, считается тяжелой нефтью, из которой получается меньше легких нефтепродуктов, например бензина. Легкие нефтепродукты обычно стоят дороже, однако соотношение цен может меняться. С весны российская нефть подорожала и торгуется с премией.
Удорожание Urals обусловлено двумя факторами: сниженным предложением сырья в рамках действия соглашения ОПЕК
+ и высоким выходом дизтоплива. Как отметили в Argus, спрос на это топливо оставался относительно устойчивым по сравнению с интересом к другим нефтепродуктам в условиях ограничений из-за COVID-19.
На этом фоне 29-30 июня премия Urals к Brent достигала рекордных 2,45 доллара за баррель. Это сделало российскую нефть менее привлекательной, и пошел обратный процесс.
По данным агентства, в целом за первую половину июля премия составляла в среднем 1,25 доллара за баррель.
"В условиях слабого интереса к Urals партии этого сорта подешевели. Премия на Urals к эталону (Brent. — Прим. ред.) 15-16 июля составила 0,3 доллара за баррель, что может восстановить спрос на это сырье, в том числе со стороны переработчиков в Балтийском регионе", — пишет Argus.
Аналитики отмечают, что Urals традиционно служит основным сортом в сырьевых корзинах НПЗ в Польше
, Финляндии
и Литве
, однако региональные переработчики сокращают импорт российской нефти ввиду низкой рентабельности ее процессинга. Данные судовых агентов свидетельствуют, что вместо Urals они предпочитают приобретать альтернативное сырье с месторождений Каспийского и Северного морей
.
Так, поставки морских партий Urals в порты Польши, Финляндии и Литвы в июле составят около 33% всего импорта нефти по сравнению с 65,3% в первой половине 2020 года. В июне доля российского сорта в общем объеме сырья, ввозимого через порты этих стран, превышала 72%, приводит агентство предварительные данные аналитической компании Vortexa. При этом отмечается, что на нефть марки Brent приходится почти 30% поставок в эти порты в июле, что вдвое больше среднего показателя в первом полугодии.