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Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent
Российская нефть Urals все еще торгуется в Северо-Западной Европе с премией к североморской Brent, однако она опустилась до 0,3 доллара за баррель 15-16 июля с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:31
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РИА Новости
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353
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цены на нефть, urals, опек, польша, финляндия, brent, литва, экономика

Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent

17:56 20.07.2020 (обновлено: 18:31 20.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости/Прайм. Российская нефть Urals все еще торгуется в Северо-Западной Европе с премией к североморской Brent, однако она опустилась до 0,3 доллара за баррель 15-16 июля с рекордного уровня конца июня в 2,45 доллара. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus.
Нефть Urals, в отличие от североморской, считается тяжелой нефтью, из которой получается меньше легких нефтепродуктов, например бензина. Легкие нефтепродукты обычно стоят дороже, однако соотношение цен может меняться. С весны российская нефть подорожала и торгуется с премией.
Нефтяная качалка
26 июня, 12:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Удорожание Urals обусловлено двумя факторами: сниженным предложением сырья в рамках действия соглашения ОПЕК+ и высоким выходом дизтоплива. Как отметили в Argus, спрос на это топливо оставался относительно устойчивым по сравнению с интересом к другим нефтепродуктам в условиях ограничений из-за COVID-19.
На этом фоне 29-30 июня премия Urals к Brent достигала рекордных 2,45 доллара за баррель. Это сделало российскую нефть менее привлекательной, и пошел обратный процесс.
По данным агентства, в целом за первую половину июля премия составляла в среднем 1,25 доллара за баррель.

"В условиях слабого интереса к Urals партии этого сорта подешевели. Премия на Urals к эталону (Brent. — Прим. ред.) 15-16 июля составила 0,3 доллара за баррель, что может восстановить спрос на это сырье, в том числе со стороны переработчиков в Балтийском регионе", — пишет Argus.

Аналитики отмечают, что Urals традиционно служит основным сортом в сырьевых корзинах НПЗ в Польше, Финляндии и Литве, однако региональные переработчики сокращают импорт российской нефти ввиду низкой рентабельности ее процессинга. Данные судовых агентов свидетельствуют, что вместо Urals они предпочитают приобретать альтернативное сырье с месторождений Каспийского и Северного морей.
Так, поставки морских партий Urals в порты Польши, Финляндии и Литвы в июле составят около 33% всего импорта нефти по сравнению с 65,3% в первой половине 2020 года. В июне доля российского сорта в общем объеме сырья, ввозимого через порты этих стран, превышала 72%, приводит агентство предварительные данные аналитической компании Vortexa. При этом отмечается, что на нефть марки Brent приходится почти 30% поставок в эти порты в июле, что вдвое больше среднего показателя в первом полугодии.
Министр энергетики РФ Александр Новак
17 июня, 18:01Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
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Цены на нефтьUralsОПЕКПольшаФинляндияBrentЛитваЭкономика
Популярные комментарии
Плевать на их премии и на саму нефть! То, что не мое, то не интересует.
20 июля, 18:00
zzelip999
1101117
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