Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent

Нефть Urals, в отличие от североморской, считается тяжелой нефтью, из которой получается меньше легких нефтепродуктов, например бензина. Легкие нефтепродукты обычно стоят дороже, однако соотношение цен может меняться. С весны российская нефть подорожала и торгуется с премией.

"В условиях слабого интереса к Urals партии этого сорта подешевели. Премия на Urals к эталону (Brent. — Прим. ред.) 15-16 июля составила 0,3 доллара за баррель, что может восстановить спрос на это сырье, в том числе со стороны переработчиков в Балтийском регионе", — пишет Argus.

Так, поставки морских партий Urals в порты Польши, Финляндии и Литвы в июле составят около 33% всего импорта нефти по сравнению с 65,3% в первой половине 2020 года. В июне доля российского сорта в общем объеме сырья, ввозимого через порты этих стран, превышала 72%, приводит агентство предварительные данные аналитической компании Vortexa. При этом отмечается, что на нефть марки Brent приходится почти 30% поставок в эти порты в июле, что вдвое больше среднего показателя в первом полугодии.