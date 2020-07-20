При ОП будет работать Координационный совет по контролю за голосованием

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Координационный совет по общественному контролю за голосованием будет действовать при Общественной палате РФ, его первое заседание состоится 22 июля, сообщили в пресс-службе ОП.
"Двадцать второго июля в 10:00 в Общественной палате РФ пройдет заседание Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием. На мероприятии расскажут о переходе рабочей группы по общественному контролю за голосованием к новому широкому формату взаимодействия с экспертным и политическим сообществом - посредством создания постоянно действующего Координационного совета Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ОП, это будет первое заседание Координационного совета.
"Координационный совет будет осуществлять консультативные, экспертные, информационные и организационные функции в части общественного контроля при различных видах голосования", - уточняется в сообщении.