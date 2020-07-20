https://ria.ru/20200720/1574610642.html
Роспотребнадзор разъяснил правила посещения детских домов
Родителям, опекунам и волонтерам посещения детских социальных учреждений – детских домов и интернатов – не запрещаются, но при посещениях должны соблюдаться... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:53
2020-07-20T18:10
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Родителям, опекунам и волонтерам посещения детских социальных учреждений – детских домов и интернатов – не запрещаются, но при посещениях должны соблюдаться правила профилактики, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
Ранее на сайте Роспотребнадзора было опубликовано постановление о санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения коронавируса, согласно которому посещение посторонними социальных организаций для детей запрещены до 2021 года.
"Территориальным органам Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в отношении социальных организаций для детей и в целях формирования единообразной правоприменительной практики следует исходить из того, что пунктом 3.7 санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 не установлен запрет на посещение социальных организаций для детей лицами (родители, представители органов опеки, опекуны, попечители, добровольцы, волонтеры), которые оказывают услуги напрямую связанные с деятельностью социальных организаций (присмотр и уход за детьми, в том числе больными, воспитание, обучение, развитие, реабилитация, оздоровление)", - говорится в сообщении.
При этом посещения социальных организаций возможны при условии соблюдения профилактических мер, в том числе проведении термометрии на входе, обработке рук кожными антисептиками, использовании посетителями масок и перчаток, а также проведении усиленного дезинфекционного режима в период посещения детей, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.