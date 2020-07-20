Роспотребнадзор разъяснил правила посещения детских домов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Родителям, опекунам и волонтерам посещения детских социальных учреждений – детских домов и интернатов – не запрещаются, но при посещениях должны соблюдаться правила профилактики, сообщила пресс-служба Родителям, опекунам и волонтерам посещения детских социальных учреждений – детских домов и интернатов – не запрещаются, но при посещениях должны соблюдаться правила профилактики, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

Ранее на сайте Роспотребнадзора было опубликовано постановление о санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения коронавируса, согласно которому посещение посторонними социальных организаций для детей запрещены до 2021 года.

"Территориальным органам Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей в отношении социальных организаций для детей и в целях формирования единообразной правоприменительной практики следует исходить из того, что пунктом 3.7 санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 не установлен запрет на посещение социальных организаций для детей лицами (родители, представители органов опеки, опекуны, попечители, добровольцы, волонтеры), которые оказывают услуги напрямую связанные с деятельностью социальных организаций (присмотр и уход за детьми, в том числе больными, воспитание, обучение, развитие, реабилитация, оздоровление)", - говорится в сообщении.

При этом посещения социальных организаций возможны при условии соблюдения профилактических мер, в том числе проведении термометрии на входе, обработке рук кожными антисептиками, использовании посетителями масок и перчаток, а также проведении усиленного дезинфекционного режима в период посещения детей, уточнили в пресс-службе.