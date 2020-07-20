Россия поможет Киргизии в борьбе с коронавирусом

БИШКЕК, 20 июл - РИА Новости. Киргизия получит от России комплексную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией на спецбортах российских Минобороны и МЧС, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Бишкеке.
"Согласно договоренности между Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым, Россия окажет комплексную помощь Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заявил в понедельник представитель пресс-службы дипведомства.
По его словам, во вторник в Бишкек прибывает спецборт министерства обороны России с группой медицинских работников, оборудованием и лекарственными препаратами. Российские специалисты будут работать в госпиталях Бишкека и Оша, оказывая помощь своим киргизским коллегам.
"Следом прибудет борт МЧС России, который также доставит большую группу специалистов и оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Численность "медицинского десанта" составит около 100 человек. Это врачи-эпидемиологи, инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией", - уточнили в диппредставительстве.
Как сообщает посольство, медицинская помощь, как и ранее, предоставляется безвозмездно, что "вновь подтверждает отношения стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой". Также в посольстве выразили надежду, что оказанное Россией содействие позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в Киргизии.
Общее число выявленных носителей COVID-19 в Киргизии достигло 27143. Умерли 1037 человек. Выздоровели 13109. По оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.