Россия поможет Киргизии в борьбе с коронавирусом

"Следом прибудет борт МЧС России, который также доставит большую группу специалистов и оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Численность "медицинского десанта" составит около 100 человек. Это врачи-эпидемиологи, инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией", - уточнили в диппредставительстве.

Общее число выявленных носителей COVID-19 в Киргизии достигло 27143. Умерли 1037 человек. Выздоровели 13109. По оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.