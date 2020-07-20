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СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei
Власти Китая могут применить ограничительные меры к европейским телекоммуникационным гигантам – финской Nokia и шведской Ericsson, если ЕС последует примеру США РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:02
zte
брюссель
еврокомиссия
huawei technologies
великобритания
китай
технологии
в мире
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брюссель
великобритания
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
zte, брюссель, еврокомиссия, huawei technologies, великобритания, китай, технологии, в мире

СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei

17:50 20.07.2020 (обновлено: 18:02 20.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Стенд компании Huawei . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Китая могут применить ограничительные меры к европейским телекоммуникационным гигантам – финской Nokia и шведской Ericsson, если ЕС последует примеру США и Великобритании, лишив компанию Huawei доступа к мобильной сети 5G на территории стран союза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как сообщает издание, один из сценариев минторга Китая предусматривает создание механизма экспортного контроля, который не позволит Nokia и Ericsson продавать произведенную в Китае продукцию в третьи страны. Источник отметил, что данный план является наиболее жестким и будет реализован в случае полной блокады китайских поставщиков для сети 5G со стороны Брюсселя.
Магазин Huawei в Пекине, Китай
16 июля, 23:38
США и Британия будут искать замену оборудованию Huawei для сетей 5G
В январе газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщала, что Евросоюз намерен ограничить доступ китайской компании Huawei к созданию мобильной сети пятого поколения 5G на территории стран союза из-за опасений по поводу угрозы национальной безопасности и уже составил соответствующий план, одобренный Еврокомиссией. Согласно этому проекту, технологии китайских Huawei и ZTE не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.
Правительство Великобритании ранее озвучило решение, согласно которому британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года будет запрещено покупать 5G оборудование Huawei, а к 2027 году оборудование холдинга должно быть полностью изъято из обращения в сетях 5G. Как пояснил министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании Оливер Доуден, такое решение продиктовано соображениями национальной безопасности и санкциями, введенными США против Huawei.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
24 июня, 19:15
Помпео заявил, что опасность Huawei осознают "граждане всего мира"
10781101
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ZTEБрюссельЕврокомиссияHuawei TechnologiesВеликобританияКитайТехнологииВ мире
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