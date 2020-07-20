https://ria.ru/20200720/1574610410.html
Журова назвала Дегтярева амбициозным человеком
Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала амбициозным человеком назначенного врио губернатора... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:49
2020-07-20T17:49
уголовное дело сергея фургала
светлана журова
сергей фургал
михаил дегтярев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295494_0:38:1857:1083_1400x0_80_0_0_375386f74c42be1e8c7a7974bfed9950.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, светлана журова, сергей фургал, михаил дегтярев, госдума рф, хабаровск, хабаровский край, политика