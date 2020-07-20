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Журова назвала Дегтярева амбициозным человеком
Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала амбициозным человеком назначенного врио губернатора... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:49
уголовное дело сергея фургала
светлана журова
сергей фургал
михаил дегтярев
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хабаровск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, светлана журова, сергей фургал, михаил дегтярев, госдума рф, хабаровск, хабаровский край, политика

Журова назвала Дегтярева амбициозным человеком

17:49 20.07.2020
737
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала амбициозным человеком назначенного врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, возглавлявшего комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
Вчера, 17:25
"Готов к испытанию". Политолог оценил назначение Дегтярева в Хабаровск
"Очень амбициозный парень, который всегда идет к своей цели. У него всегда были далекоидущие для себя планы, а амбиции для губернатора очень важны. Он же шел на выборы в мэры Москвы, у таких людей должна быть смелость. Если ему хватило смелости избираться в Москве, то в Хабаровске будет попроще", - сказала Журова РИА Новости по телефону.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСветлана ЖуроваСергей ФургалМихаил ДегтяревГосдума РФХабаровскХабаровский крайПолитика
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