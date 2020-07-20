В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей

"Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела", - сказал РИА Новости Фикс.