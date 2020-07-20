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В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:48
ефим фикс
керчь
владимир путин
республика крым
сша
безопасность
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Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму? Самое прямое: в 2013-м американцы ещё мечтали строить там свои дредноуты! А может, и до сих пор мечтают!
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2
керчь
республика крым
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ефим фикс, керчь, владимир путин, республика крым, сша, безопасность

В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей

17:48 20.07.2020
5805
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода "Залив"
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода "Залив". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в понедельник в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив". Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
В свою очередь, посольство США на Украине на своей странице в Facebook заявило, что "самовольное строительство" Россией военных кораблей на украинской территории нарушает международные нормы.
"Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму, на территории Российской Федерации? Пусть займутся своим делом. Надоело уже, что они суют свой нос везде, куда не нужно. Пусть занимаются своими внутренними вопросами и не лезут в чужие дела", - сказал РИА Новости Фикс.
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По его словам, Россия и дальше будет поступать исходя исключительно из своих национальных интересов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ефим ФиксКерчьВладимир ПутинРеспублика КрымСШАБезопасность
Популярные комментарии
Какое отношение США имеют к кораблям, которые строятся в Крыму? Самое прямое: в 2013-м американцы ещё мечтали строить там свои дредноуты! А может, и до сих пор мечтают!
20 июля, 18:01
Von Stirliz
3081000
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