Путин одобрил порядок получения жилищных субсидий переселенцами с Севера

До подписания закона часть таких граждан состояла на учете в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий лишь формально и систематически отказывается от получения государственного жилищного сертификата. По состоянию на 1 января 2018 года на таком учете состояло 194 750 семей, из которых только 49 405 семей подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году.