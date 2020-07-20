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Путин одобрил порядок получения жилищных субсидий переселенцами с Севера
Президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон, уточняющий порядок использования жилищных сертификатов теми россиянами, которые выразили намерение... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:42
недвижимость
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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недвижимость, владимир путин, общество

Путин одобрил порядок получения жилищных субсидий переселенцами с Севера

17:42 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон, уточняющий порядок использования жилищных сертификатов теми россиянами, которые выразили намерение переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До подписания закона часть таких граждан состояла на учете в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий лишь формально и систематически отказывается от получения государственного жилищного сертификата. По состоянию на 1 января 2018 года на таком учете состояло 194 750 семей, из которых только 49 405 семей подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
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Мишустин подписал график выдачи жилищных сертификатов в 2020 году
Законом для защиты прав граждан, действительно желающих переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вводится норма о том, что отказ гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с указанного учета.
Авторы закона рассчитывают, что принятие этого закона будет способствовать повышению эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление жилищных субсидий таким гражданам.
Место жительства Заполярье
21 января, 09:04Докопаемся
Место жительства Заполярье
901014
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