https://ria.ru/20200720/1574610149.html
Путин одобрил порядок получения жилищных субсидий переселенцами с Севера
Президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон, уточняющий порядок использования жилищных сертификатов теми россиянами, которые выразили намерение... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:42
2020-07-20T17:42
недвижимость
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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недвижимость, владимир путин, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
одобрил федеральный закон, уточняющий порядок использования жилищных сертификатов теми россиянами, которые выразили намерение переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До подписания закона часть таких граждан состояла на учете в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий лишь формально и систематически отказывается от получения государственного жилищного сертификата. По состоянию на 1 января 2018 года на таком учете состояло 194 750 семей, из которых только 49 405 семей подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году.
Законом для защиты прав граждан, действительно желающих переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вводится норма о том, что отказ гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с указанного учета.
Авторы закона рассчитывают, что принятие этого закона будет способствовать повышению эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление жилищных субсидий таким гражданам.