Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574610064.html
Очевидец сообщил об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области
Очевидец сообщил в оперативные службы об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области, информация проверяется, организованы поисковые работы, сообщил... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:45
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новосибирская область
северный район
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149510/04/1495100479_0:156:3364:2048_1400x0_80_0_0_229368792a8f21c3730270fb6cf2ae6c.jpg
https://ria.ru/20200717/1574509400.html
новосибирская область
северный район
томская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149510/04/1495100479_0:156:3364:2048_1400x0_80_0_0_229368792a8f21c3730270fb6cf2ae6c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149510/04/1495100479_306:0:3038:2048_1400x0_80_0_0_b52c41a4d8e4a17e13e160706ab48b98.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149510/04/1495100479_1497:91:3364:1958_1400x0_80_0_0_164cc7995ea99114366e8316ca761daa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирская область, северный район, томская область, происшествия

Очевидец сообщил об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области

17:40 20.07.2020 (обновлено: 17:45 20.07.2020)
677
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Очевидец сообщил в оперативные службы об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области, информация проверяется, организованы поисковые работы, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
"В оперативные службы поступила информация от очевидца об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. В настоящий момент силами регионального координационного центра поиска и спасения организованы поисковые работы и проверка информации, которая пока не подтверждена", - сообщил представитель главка.
Со ссылкой на данные Росавиации он отметил, что ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей.
"Тем не менее поисковые работы продолжаются", - добавил он.
В ГУМЧС уточнили, что также для проверки полученной от очевидца информации к месту предположительного инцидента с вертолетом направились спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники местного нефтегазового предприятия.
Шасси пассажирского самолета
17 июля, 17:36
Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о минировании
120202
Обсудить 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новосибирская областьСеверный районТомская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин одобрил порядок получения жилищных субсидий переселенцами с Севера
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 94 693
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Сотрудник полиции
В Волгограде четверо лжеполицейских отобрали у мужчины машину и мотоцикл
Вакцина от коронавируса
НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины против COVID-19
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Прохор Шаляпин и Александр Беляев
Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Госдеп внес Кадырова в черный список
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас заявил, что Россия нужна Европе
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Машина скорой помощи
В Ростове-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от столба освещения
Участники торжественной церемонии памяти немецких участников Сопротивления и организаторов покушения на Гитлера
Историк призвал не идеализировать участников покушения на Гитлера
Стенд компании Huawei
СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
Лента новостейМолния