Очевидец сообщил об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области

"Тем не менее поисковые работы продолжаются", - добавил он.

В ГУМЧС уточнили, что также для проверки полученной от очевидца информации к месту предположительного инцидента с вертолетом направились спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники местного нефтегазового предприятия.