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Госдеп внес Кадырова в черный список
Государственный департамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:57
майк помпео
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рамзан кадыров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, министерство финансов сша, айшат кадырова, рамзан кадыров, сша, политика

Госдеп внес Кадырова в черный список

17:39 20.07.2020 (обновлено: 20:57 20.07.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Государственный департамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", — пояснил глава ведомства.

Это решение распространяется также на жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину (она же Хадижат).
Внесение в черный список означает запрет на въезд в США.
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Госсекретарь напомнил, что в 2018 году США и 15 других стран образовали московский механизм ОБСЕ и учредили миссию по установлению фактов в связи с "ужасающими сообщениями о злоупотреблениях в отношении ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вступили в конфликт с господином Кадыровым".
По его словам, миссия установила, что такие нарушения были.
Помпео также выразил обеспокоенность, что глава региона под предлогом борьбы с коронавирусом "еще больше нарушает права человека в Чеченской Республике".
"Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер", — также говорится в заявлении Помпео.
Ситуацию прокомментировала представитель МИД Мария Захарова. Она заявила РИА Новости, что ответить Вашингтону зеркально "будет сложно", но "что-нибудь придумаем".
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В начале апреля 2017 года "Новая газета" написала о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов опроверг эти данные и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.
Позднее Кадыров на приеме в Кремле заверил Владимира Путина, что все публикации о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.
После этого журналисты, которых Кадыров обвинил в провокации, заявили, что глава Чечни солгал президенту.
Ранее Кадырова уже внесли в санкционный список Минфина США.
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Майк ПомпеоМинистерство финансов СШААйшат КадыроваРамзан КадыровСШАПолитика
Популярные комментарии
Звучит как награда от госдепа. Значит правильной дорогой идете Рамзан Ахметович!
20 июля, 17:41
bberia
98700346
Вот он, новый президент России. Если выставит кандидатуру - проголосую.
20 июля, 17:45
nakιs Kamakιs
421851876
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