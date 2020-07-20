Госдеп внес Кадырова в черный список

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Государственный департамент Государственный департамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", — пояснил глава ведомства.

Это решение распространяется также на жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину (она же Хадижат).

Внесение в черный список означает запрет на въезд в США.

Госсекретарь напомнил, что в 2018 году США и 15 других стран образовали московский механизм ОБСЕ и учредили миссию по установлению фактов в связи с "ужасающими сообщениями о злоупотреблениях в отношении ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вступили в конфликт с господином Кадыровым".

По его словам, миссия установила, что такие нарушения были.

Помпео также выразил обеспокоенность, что глава региона под предлогом борьбы с коронавирусом "еще больше нарушает права человека в Чеченской Республике".

"Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер", — также говорится в заявлении Помпео.

Ситуацию прокомментировала представитель МИД Мария Захарова. Она заявила РИА Новости, что ответить Вашингтону зеркально "будет сложно", но "что-нибудь придумаем".

В начале апреля 2017 года "Новая газета" написала о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов опроверг эти данные и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Позднее Кадыров на приеме в Кремле заверил Владимира Путина, что все публикации о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.

После этого журналисты, которых Кадыров обвинил в провокации, заявили, что глава Чечни солгал президенту.