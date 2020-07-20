Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574609984.html
В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 94 693
Число случаев заражения коронавирусом в Ираке приблизилось к 95 тысячам, почти 4 тысячи человек скончались, сообщило в понедельник министерство здравоохранения... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ирак, в мире

В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 94 693

17:38 20.07.2020
121
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КАИР, 20 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ираке приблизилось к 95 тысячам, почти 4 тысячи человек скончались, сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны.
"Минздрав сегодня зарегистрировал 2308 случаев выздоровления, 2163 новых случая заражения и 88 случаев смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете на Facebook.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 94 693, выздоровели почти 63 тысячи пациентов, скончались 3869.
В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.
На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИракВ мире
Рекомендуем
Вакцина от коронавируса
НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины против COVID-19
Служебная машина МЧС
Очевидец сообщил об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области
Прохор Шаляпин и Александр Беляев
Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 720 тысяч
Тест на коронавирус
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Госдеп внес Кадырова в черный список
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин одобрил порядок получения жилищных субсидий переселенцами с Севера
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 21,1 тысячи
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас заявил, что Россия нужна Европе
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Таджикистане за сутки 43 человека заболели COVID-19
Участники торжественной церемонии памяти немецких участников Сопротивления и организаторов покушения на Гитлера
Историк призвал не идеализировать участников покушения на Гитлера
Стенд компании Huawei
СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei
Весенняя Москва
В Москве туроператоры возобновляют экскурсионные программы
Михаил Дегтярев
Журова назвала Дегтярева амбициозным человеком
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
Лента новостейМолния