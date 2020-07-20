В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 94 693

В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.

На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа).