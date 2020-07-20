https://ria.ru/20200720/1574609984.html
В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 94 693
Число случаев заражения коронавирусом в Ираке приблизилось к 95 тысячам, почти 4 тысячи человек скончались, сообщило в понедельник министерство здравоохранения... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:38
2020-07-20T17:38
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
ирак
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ирак, в мире
КАИР, 20 июл - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом
в Ираке
приблизилось к 95 тысячам, почти 4 тысячи человек скончались, сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны.
"Минздрав сегодня зарегистрировал 2308 случаев выздоровления, 2163 новых случая заражения и 88 случаев смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете на Facebook.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 94 693, выздоровели почти 63 тысячи пациентов, скончались 3869.
В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.
На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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