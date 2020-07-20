НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины против COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России в середине августа планирует начать клинические исследования вакцины против COVID-19 на большой группе добровольцев, сообщает медучреждение.

"Идет набор добровольцев в клиническое исследование вакцины от COVID-19 (III фаза). Вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае . Были привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность. Цель данного исследования — доказать эффективность на большой выборке добровольцев. НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева набирает первых 100 добровольцев. Планируемое начало — середина августа", - говорится в сообщении на официальной странице института "ВКонтакте"

Ранее НИИ гриппа информировал, что к участию в исследованиях не допускаются переболевшие COVID-19, а также беременные и кормящие женщины, и граждане с обострением хронических заболеваний. Претендовать на статус добровольцев также не могут лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, люди, курящие более 10 сигарет в день, и граждане с психическими заболеваниями.

Возраст добровольцев, которые получат денежные компенсации за участие в исследованиях вакцин, – от 18 до 50 лет. Они должны иметь возможность провести в стационаре несколько дней, а затем посещать клинику для амбулаторного наблюдения.

Ранее в июле и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщал, что поступление ограниченных партий вакцины от COVID-19 в медицинские учреждения ожидается осенью этого года. По его прогнозам, к Новому году в России и в мире будет несколько вакцин, доступных для профилактики заболевания.