Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Певец и ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ . Певец и ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Прохор Шаляпин рассказал о знакомстве с ученым Александром Беляевым

По его словам, при первой встрече телеведущий очень тепло отнесся к нему. Как отметил Шаляпин в комментарии "360" , Беляев был позитивным и доброжелательным человеком.

"Всегда комплименты отвешивал моим ярким пиджакам. Они ему нравились", — цитирует его телеканал.

Как отметил певец, Беляев был настоящим профессионалом в области метеорологии, его воспринимали "как профессора".

"Я в этом плане просто ведущий — объявить текст и все. Я его даже написать не могу", — пояснил он.

Шаляпин рассказал, что на НТВ Беляев вел программу раз в неделю, однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть телеканал.

"Я его обнял. Он был как старший брат", — заключил он.