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Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат
Певец и ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Прохор Шаляпин рассказал о знакомстве с ученым Александром Беляевым. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:39
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прохор шаляпин, александр беляев, шоу-бизнес, нтв, общество

Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат

17:37 20.07.2020 (обновлено: 17:39 20.07.2020)
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© Фото : @shalyapin_official/InstagramПрохор Шаляпин и Александр Беляев
Прохор Шаляпин и Александр Беляев
© Фото : @shalyapin_official/Instagram
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Певец и ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Прохор Шаляпин рассказал о знакомстве с ученым Александром Беляевым.
По его словам, при первой встрече телеведущий очень тепло отнесся к нему. Как отметил Шаляпин в комментарии "360", Беляев был позитивным и доброжелательным человеком.
"Всегда комплименты отвешивал моим ярким пиджакам. Они ему нравились", — цитирует его телеканал.
Как отметил певец, Беляев был настоящим профессионалом в области метеорологии, его воспринимали "как профессора".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Беляев
Александр Беляев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Александр Беляев
"Я в этом плане просто ведущий — объявить текст и все. Я его даже написать не могу", — пояснил он.
Шаляпин рассказал, что на НТВ Беляев вел программу раз в неделю, однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть телеканал.
"Я его обнял. Он был как старший брат", — заключил он.
Ранее пресс-служба НТВ сообщила о смерти телеведущего. Беляеву был 71 год, долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.
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