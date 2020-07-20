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Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат
Певец и ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Прохор Шаляпин рассказал о знакомстве с ученым Александром Беляевым. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:37
2020-07-20T17:39
прохор шаляпин
александр беляев
шоу-бизнес
нтв
общество
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РИА Новости
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прохор шаляпин, александр беляев, шоу-бизнес, нтв, общество
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости
. Певец и ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Прохор Шаляпин
рассказал о знакомстве с ученым Александром Беляевым
.
По его словам, при первой встрече телеведущий очень тепло отнесся к нему. Как отметил Шаляпин в комментарии "360"
, Беляев был позитивным и доброжелательным человеком.
"Всегда комплименты отвешивал моим ярким пиджакам. Они ему нравились", — цитирует его телеканал.
Как отметил певец, Беляев был настоящим профессионалом в области метеорологии, его воспринимали "как профессора".
"Я в этом плане просто ведущий — объявить текст и все. Я его даже написать не могу", — пояснил он.
Шаляпин рассказал, что на НТВ Беляев вел программу раз в неделю, однако из-за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть телеканал.
"Я его обнял. Он был как старший брат", — заключил он.
Ранее пресс-служба НТВ сообщила о смерти телеведущего. Беляеву был 71 год, долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.