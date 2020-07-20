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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:36
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353
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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

17:36 20.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.
По последним данным, в Тюменской области лабораторно подтверждены 4779 случаев заболевания. Тюменские медики вылечили 3053 пациентов, 22 человека скончались.
"Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа. Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении штаба.
Уточняется, что люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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