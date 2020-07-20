Повышенное содержание цезия обнаружили в партии подмосковной черники

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Превышение по радиоактивному Цезию-137 обнаружили в чернике, поступившей на прилавки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства . Превышение по радиоактивному Цезию-137 обнаружили в чернике, поступившей на прилавки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья

"По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более 10 килограммов, территориальным ветеринарным управлением №2 было обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи. Черника, загрязненная радионуклидом, помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

Он добавил, что по факту превышения норматива по Цезию-137 в чернике проинформировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.