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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200720/1574609656.html
Повышенное содержание цезия обнаружили в партии подмосковной черники
Превышение по радиоактивному Цезию-137 обнаружили в чернике, поступившей на прилавки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:34
новости подмосковья
андрей разин
новости - экология
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей разин, новости - экология, московская область (подмосковье)

Повышенное содержание цезия обнаружили в партии подмосковной черники

17:34 20.07.2020
52
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧерника
Черника
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Черника
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Превышение по радиоактивному Цезию-137 обнаружили в чернике, поступившей на прилавки Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более 10 килограммов, территориальным ветеринарным управлением №2 было обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи. Черника, загрязненная радионуклидом, помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что по факту превышения норматива по Цезию-137 в чернике проинформировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
"Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, лёгких и печени. За аналогичный период прошлого года государственной ветеринарной службой министерства на территории Подмосковья было выявлено три партии ягоды черники в количестве 16,705 килограммов. Продукция была уничтожена", - добавил Разин.
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