Путин подписал закон о возможности получить патент онлайн

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности его трехмерные модели в электронной форме. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в ряд статей Гражданского кодекса РФ.
Согласно закону, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в бумажном варианте. Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.
Представленные заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, публикация моделей не предусматривается. Характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономразвития России, регламентирующими предоставление Роспатентом государственных услуг.
Закон вступает в силу через 6 месяцев после официального опубликования.
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