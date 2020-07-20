Путин подписал закон о возможности получить патент онлайн

Согласно закону, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в бумажном варианте. Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.