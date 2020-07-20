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Путин подписал закон о возможности получить патент онлайн
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности его... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:33
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
владимир путин
технологии
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), владимир путин, технологии, общество

Путин подписал закон о возможности получить патент онлайн

17:33 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности его трехмерные модели в электронной форме. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в ряд статей Гражданского кодекса РФ.
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Согласно закону, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в бумажном варианте. Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.
Представленные заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, публикация моделей не предусматривается. Характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономразвития России, регламентирующими предоставление Роспатентом государственных услуг.
Закон вступает в силу через 6 месяцев после официального опубликования.
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