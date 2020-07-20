Ростуризм планирует субсидировать турпоездки в российские регионы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму в августе-сентябре 2020 года планирует запустить программу, в рамках которой будут субсидироваться более двух миллионов туров по регионам России, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.

Выступая на онлайн-выставке Profi Travel "Знай наше", она заявила, что готовится очередная мера поддержки внутреннего туризма по поручению председателя правительства и президента. Она позволит сделать путешествия по стране приятными и с дополнительной финансовой мотивацией для туристов.

"В ближайшее время мы пригласим всех туроператоров к сотрудничеству, и региональных в первую очередь. Они смогут на федеральной площадке выставить свои предложения для туристов в любом регионе, который обладает возможностью для приема гостей", — пояснила Лысенкова.

Она отметила, что Ростуризм предложит туристам скидки на эти путевки.