Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200720/1574609427.html
Ростуризм планирует субсидировать турпоездки в российские регионы
Федеральное агентство по туризму в августе-сентябре 2020 года планирует запустить программу, в рамках которой будут субсидироваться более двух миллионов туров... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:59
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_93:0:3489:1910_1400x0_80_0_0_054839f10d0bc66cf723b70b638b471c.jpg
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_93:0:3489:1910_1400x0_80_0_0_054839f10d0bc66cf723b70b638b471c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_518:0:3065:1910_1400x0_80_0_0_29957c58e7168099d70011b51b67caec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_836:0:2746:1910_1400x0_80_0_0_67247dd78cfe959aeaba130ebcf4a111.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм планирует субсидировать турпоездки в российские регионы

17:59 20.07.2020
638
© РИА Новости / Александр ПоготовВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму в августе-сентябре 2020 года планирует запустить программу, в рамках которой будут субсидироваться более двух миллионов туров по регионам России, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.
Выступая на онлайн-выставке Profi Travel "Знай наше", она заявила, что готовится очередная мера поддержки внутреннего туризма по поручению председателя правительства и президента. Она позволит сделать путешествия по стране приятными и с дополнительной финансовой мотивацией для туристов.

"В ближайшее время мы пригласим всех туроператоров к сотрудничеству, и региональных в первую очередь. Они смогут на федеральной площадке выставить свои предложения для туристов в любом регионе, который обладает возможностью для приема гостей", — пояснила Лысенкова.

Она отметила, что Ростуризм предложит туристам скидки на эти путевки.
"Ожидаем, что больше двух миллионов пакетов мы сможем выставить на федеральной площадке, и таким образом помочь регионам стать более привлекательными и интересными", — уточнила представитель ведомства.
Пляжный отдых в Сочи
8 июля, 08:00Туризм
Чистое Черное море: где найти идеальные пляжи в Сочи
1322005
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Весенняя Москва
В Москве туроператоры возобновляют экскурсионные программы
Отдыхающие загорают на пляже Коктебеля на берегу Черного моря
Эксперты рассказали, где дешево отдохнуть этим летом
Стенд компании Huawei
СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали США не ошибаться в принадлежности Крыма
Канье Уэст
Канье Уэст предложил Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Таджикистане за сутки 43 человека заболели COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
Работа нефтяных станков - качалок
Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent
Ребенок у окна
Роспотребнадзор разъяснил правила посещения детских домов
Бассейн отеля в Анталии
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
Активные (красным) и неактивные (белым) короны на карте Венеры
Ученые обнаружили на Венере активные вулканы
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас заявил, что Россия нужна Европе
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
При ОП будет работать Координационный совет по контролю за голосованием
Прохор Шаляпин и Александр Беляев
Прохор Шаляпин рассказал, что Беляев был ему как брат
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
Лента новостейМолния