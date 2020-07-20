https://ria.ru/20200720/1574609427.html
Ростуризм планирует субсидировать турпоездки в российские регионы
Федеральное агентство по туризму в августе-сентябре 2020 года планирует запустить программу, в рамках которой будут субсидироваться более двух миллионов туров... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:59
2020-07-20T17:59
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму в августе-сентябре 2020 года планирует запустить программу, в рамках которой будут субсидироваться более двух миллионов туров по регионам России, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.
Выступая на онлайн-выставке Profi Travel "Знай наше", она заявила, что готовится очередная мера поддержки внутреннего туризма по поручению председателя правительства и президента. Она позволит сделать путешествия по стране приятными и с дополнительной финансовой мотивацией для туристов.
"В ближайшее время мы пригласим всех туроператоров к сотрудничеству, и региональных в первую очередь. Они смогут на федеральной площадке выставить свои предложения для туристов в любом регионе, который обладает возможностью для приема гостей", — пояснила Лысенкова.
Она отметила, что Ростуризм предложит туристам скидки на эти путевки.
"Ожидаем, что больше двух миллионов пакетов мы сможем выставить на федеральной площадке, и таким образом помочь регионам стать более привлекательными и интересными", — уточнила представитель ведомства.