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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574609398.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 21,1 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 135, до 21 115, всего умерли 695 человек, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:31
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 21,1 тысячи

17:31 20.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 135, до 21 115, всего умерли 695 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 20 980 зарегистрированных случаях коронавируса, 684 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 135 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 21 115. Всего 14 467 человек были вылечены, а 695 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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