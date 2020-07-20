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В Саратовской области назвали число заразившихся коронавирусом детей
Число детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области, превысило 400, тяжелых случаев среди них нет, сообщил первый замминистра здравоохранения РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:29
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В Саратовской области назвали число заразившихся коронавирусом детей

17:29 20.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области, превысило 400, тяжелых случаев среди них нет, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава области на 11 июня, число детей, заболевших COVID-19, составляло 270, из них 70% к тому моменту выздоровели.
"На сегодняшний день среди детей 424 случая зарегистрировано... (из них) 27 детей до года. По детям тяжелых случаев нет", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровел 4746.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
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