В Саратовской области назвали число заразившихся коронавирусом детей

По данным минздрава области на 11 июня, число детей, заболевших COVID-19, составляло 270, из них 70% к тому моменту выздоровели.

"На сегодняшний день среди детей 424 случая зарегистрировано... (из них) 27 детей до года. По детям тяжелых случаев нет", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.