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Минтруд утвердил перечень регионов с напряженной ситуацией на рынке труда
Министерство труда и социальной защиты утвердило перечень субъектов, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018-2019 годов,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:25
забайкальский край
томская область
курганская область
общество
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забайкальский край
томская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
забайкальский край, томская область, курганская область, общество

Минтруд утвердил перечень регионов с напряженной ситуацией на рынке труда

17:25 20.07.2020
1264
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты утвердило перечень субъектов, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018-2019 годов, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в перечень вошли 19 регионов : Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Пермский край, Курганская область, Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Забайкальский край, Кузбасс, Томская область, Еврейская автономная область.
Президент РФ Владимир Путин
16 июля, 14:32
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