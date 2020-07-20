https://ria.ru/20200720/1574608849.html
Минтруд утвердил перечень регионов с напряженной ситуацией на рынке труда
Министерство труда и социальной защиты утвердило перечень субъектов, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018-2019 годов,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:25
2020-07-20T17:25
забайкальский край
томская область
курганская область
общество
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https://ria.ru/20200716/1574442774.html
1
забайкальский край
томская область
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7d4f0653370893da10f2989944493d78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, томская область, курганская область, общество