Минтруд утвердил перечень регионов с напряженной ситуацией на рынке труда

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты утвердило перечень субъектов, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018-2019 годов, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.