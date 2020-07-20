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Путин назначил двух заместителей главы Минюста
Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей министра юстиции РФ, ими стали Андрей Логинов и Вадим Федоров, соответствующие указы опубликованы на... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:22
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Путин назначил двух заместителей главы Минюста

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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей министра юстиции РФ, ими стали Андрей Логинов и Вадим Федоров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Логинова Андрея Викторовича статс-секретарем - заместителем министра юстиции РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Другим указом Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Вадима Федорова. Данный документ также вступает в силу со дня его подписания, 20 июля.
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Вчера, 14:57
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Владимир ПутинПолитика
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