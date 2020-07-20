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Путин назначил двух заместителей главы Минюста
Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей министра юстиции РФ, ими стали Андрей Логинов и Вадим Федоров, соответствующие указы опубликованы на... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:22
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