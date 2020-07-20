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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области приблизилось к 250, сообщил первый замминистра здравоохранения... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:22
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область

В Саратовской области рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

17:22 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области приблизилось к 250, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровел 4746. По данным минздрава области на 16 июля, в тяжелом состоянии находились 237 пациентов с COVID-19, в том числе 72 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелым пациентам: 181 пациент на сегодняшний день находится на кислородной поддержке, 68 пациентов на ИВЛ, из них 29 на инвазивной", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Он отметил, что в стационарах области находятся 1174 пациента с коронавирусом, из них у 1032 диагностирована пневмония, еще 1867 зараженных получают лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская область
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