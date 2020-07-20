В Саратовской области рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области приблизилось к 250, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 8349 случаев заражения коронавирусом, умер 51 пациент, выздоровел 4746. По данным минздрава области на 16 июля, в тяжелом состоянии находились 237 пациентов с COVID-19, в том числе 72 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелым пациентам: 181 пациент на сегодняшний день находится на кислородной поддержке, 68 пациентов на ИВЛ, из них 29 на инвазивной", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.

Он отметил, что в стационарах области находятся 1174 пациента с коронавирусом, из них у 1032 диагностирована пневмония, еще 1867 зараженных получают лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.