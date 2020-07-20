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В Калужской области сняли ряд ограничений по коронавирусу
Калужские власти разрешили открыться с 20 июля аттракционам, кегельбанам и всем магазинам с отдельным входом, также в регионе можно проводить спортивные... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:21
2020-07-20T17:21
калужская область
коронавирус в россии
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владислав шапша
коронавирусы
калужская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости.
Калужские власти разрешили открыться с 20 июля аттракционам, кегельбанам и всем магазинам с отдельным входом, также в регионе можно проводить спортивные мероприятия без присутствия зрителей, заявил врио губернатора Владислав Шапша
.
"Сделали еще один шаг к привычной жизни. С сегодняшнего дня снимаем все ограничения при осуществлении торговой деятельности. Разрешено проведение спортивных мероприятий на улице, а также в залах без присутствия зрителей. Также возобновили работу аттракционы и кегельбаны", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
С 27 июня в регионе работают магазины площадью до 800 квадратных метров. По данным правительства региона, теперь можно открыться всем магазинам, имеющим отдельный вход, в том числе с улицы. Одновременное присутствие посетителей в торговом зале – исходя из расчета не более одного человека на 4 квадратных метра.
"При этом обязательное условие – соблюдение масочного режима и других необходимых противоэпидемиологических мер", - подчеркивают власти.
Режим самоизоляции в Калужской области
был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях, например, для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше, разрешили открыться всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров, а с 24 июня в области начали работать предприятия общепита в рамках летних кафе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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