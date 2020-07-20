В Калужской области сняли ряд ограничений по коронавирусу

КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости. Калужские власти разрешили открыться с 20 июля аттракционам, кегельбанам и всем магазинам с отдельным входом, также в регионе можно проводить спортивные мероприятия без присутствия зрителей, заявил врио губернатора Калужские власти разрешили открыться с 20 июля аттракционам, кегельбанам и всем магазинам с отдельным входом, также в регионе можно проводить спортивные мероприятия без присутствия зрителей, заявил врио губернатора Владислав Шапша

"Сделали еще один шаг к привычной жизни. С сегодняшнего дня снимаем все ограничения при осуществлении торговой деятельности. Разрешено проведение спортивных мероприятий на улице, а также в залах без присутствия зрителей. Также возобновили работу аттракционы и кегельбаны", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

С 27 июня в регионе работают магазины площадью до 800 квадратных метров. По данным правительства региона, теперь можно открыться всем магазинам, имеющим отдельный вход, в том числе с улицы. Одновременное присутствие посетителей в торговом зале – исходя из расчета не более одного человека на 4 квадратных метра.

"При этом обязательное условие – соблюдение масочного режима и других необходимых противоэпидемиологических мер", - подчеркивают власти.

Режим самоизоляции в Калужской области был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях, например, для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше, разрешили открыться всем непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров, а с 24 июня в области начали работать предприятия общепита в рамках летних кафе.