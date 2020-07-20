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Нижегородская область
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Нижний Новгород получит около 330 миллионов рублей на ликвидацию свалки
Около 330 миллионов рублей из федеральной казны поступит в 2020 году в Нижегородскую область для ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде в рамках... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:25
нижегородская область
глеб никитин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
нижний новгород
нижегородская область
общество
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глеб никитин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), нижний новгород, нижегородская область, общество

Нижний Новгород получит около 330 миллионов рублей на ликвидацию свалки

17:25 20.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкСвалка бытовых отходов
Свалка бытовых отходов
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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УФА, 20 июл – РИА Новости. Около 330 миллионов рублей из федеральной казны поступит в 2020 году в Нижегородскую область для ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде в рамках реализации национального проекта, заявил губернатор Глеб Никитин.
"В этом году Нижегородская область получит 329,4 миллиона рублей из федерального бюджета на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году", — цитирует Никитина его пресс-служба.
По его словам, Шуваловская свалка — один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде, а его рекультивация изменит облик этой территории.
По данным пресс-службы губернатора, стоимость работ по ликвидации свалки составляет 1 миллиард 335 миллионов рублей. "Размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах составит 997,2 миллиона рублей, в том числе в 2020 году — 329,4 миллиона, такая же сумма будет направлена и в 2021 году. В 2022 году субсидия из федерального бюджета на ликвидацию составит 338,3 миллиона рублей.
Ранее в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в Нижегородской области завершилась рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра".

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Нижегородская областьГлеб НикитинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Нижний НовгородНижегородская областьОбщество
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