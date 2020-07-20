Нижний Новгород получит около 330 миллионов рублей на ликвидацию свалки

По его словам, Шуваловская свалка — один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде, а его рекультивация изменит облик этой территории.

По данным пресс-службы губернатора, стоимость работ по ликвидации свалки составляет 1 миллиард 335 миллионов рублей. "Размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах составит 997,2 миллиона рублей, в том числе в 2020 году — 329,4 миллиона, такая же сумма будет направлена и в 2021 году. В 2022 году субсидия из федерального бюджета на ликвидацию составит 338,3 миллиона рублей.