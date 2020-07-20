https://ria.ru/20200720/1574608568.html
Нижний Новгород получит около 330 миллионов рублей на ликвидацию свалки
Около 330 миллионов рублей из федеральной казны поступит в 2020 году в Нижегородскую область для ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде в рамках... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:25
2020-07-20T17:25
нижегородская область
глеб никитин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
нижний новгород
нижегородская область
общество
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нижний новгород
нижегородская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), нижний новгород, нижегородская область, общество
УФА, 20 июл – РИА Новости.
Около 330 миллионов рублей из федеральной казны поступит в 2020 году в Нижегородскую область
для ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде
в рамках реализации национального проекта, заявил губернатор Глеб Никитин
.
"В этом году Нижегородская область получит 329,4 миллиона рублей из федерального бюджета на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе
Нижнего Новгорода. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды
РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году", — цитирует Никитина
его пресс-служба.
По его словам, Шуваловская свалка — один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде, а его рекультивация изменит облик этой территории.
По данным пресс-службы губернатора, стоимость работ по ликвидации свалки составляет 1 миллиард 335 миллионов рублей. "Размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах составит 997,2 миллиона рублей, в том числе в 2020 году — 329,4 миллиона, такая же сумма будет направлена и в 2021 году. В 2022 году субсидия из федерального бюджета на ликвидацию составит 338,3 миллиона рублей.
Ранее в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в Нижегородской области завершилась рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра".
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