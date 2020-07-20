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"Внуково" запустит платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19
Московский аэропорт "Внуково" на текущей неделе запустит платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 в терминале A, ранее оно было доступно только в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:19
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353
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"Внуково" запустит платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

17:19 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" на текущей неделе запустит платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 в терминале A, ранее оно было доступно только в медсанчасти аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Пассажиры аэропорта "Внуково" могут сделать экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 ("качественный"). Результат теста будет готов через 15-20 минут", - сказали в пресс-службе, уточнив, что это платная услуга. На сегодняшний день тестирование проходит с 8.30 до 13.00 в медико-санитарной части "Внуково", которая расположена недалеко от аэропорта.
"Уже на этой неделе тестирование можно будет пройти в терминале А аэропорта "Внуково", медперсонал будет работать круглосуточно", - отметили в пресс-службе.
Помимо экспресс-теста на антитела, в медико-санитарной части аэропорта все желающие могут пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции (результат будет готов за 2-3 дня) и сдать расширенный анализ ("количественный") на антитела к SARS-Cov-2 (результат за 1-2 дня).
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Российский фонд прямых инвестиций и московский аэропорт "Шереметьево" ранее в понедельник сообщили о запуске пилотного для транспортной отрасли проекта по платному экспресс-тестированию пассажиров на коронавирус с применением тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-Мирай Геномикс"). Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в преддверии предстоящего возобновления рейсов за рубеж.
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