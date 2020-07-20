"Внуково" запустит платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" на текущей неделе запустит платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 в терминале A, ранее оно было доступно только в медсанчасти аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"Пассажиры аэропорта "Внуково" могут сделать экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 ("качественный"). Результат теста будет готов через 15-20 минут", - сказали в пресс-службе, уточнив, что это платная услуга. На сегодняшний день тестирование проходит с 8.30 до 13.00 в медико-санитарной части "Внуково", которая расположена недалеко от аэропорта.

"Уже на этой неделе тестирование можно будет пройти в терминале А аэропорта "Внуково", медперсонал будет работать круглосуточно", - отметили в пресс-службе.

Помимо экспресс-теста на антитела, в медико-санитарной части аэропорта все желающие могут пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции (результат будет готов за 2-3 дня) и сдать расширенный анализ ("количественный") на антитела к SARS-Cov-2 (результат за 1-2 дня).

Российский фонд прямых инвестиций и московский аэропорт " Шереметьево " ранее в понедельник сообщили о запуске пилотного для транспортной отрасли проекта по платному экспресс-тестированию пассажиров на коронавирус с применением тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-Мирай Геномикс"). Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в преддверии предстоящего возобновления рейсов за рубеж.