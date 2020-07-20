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Мать избитого в Дмитрове малыша прокомментировала действия отчима
Мать двухлетнего мальчика, которого накануне нашли одного на улице в подмосковном Дмитрове, объяснила, что отчим никогда при ней не бил ребенка сильно, а только РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:17
тульская область
дмитров
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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тульская область, дмитров, происшествия

Мать избитого в Дмитрове малыша прокомментировала действия отчима

17:17 20.07.2020
13836
© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого
© Fotolia / Khorzhevska
Ребенок держит за руку взрослого. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мать двухлетнего мальчика, которого накануне нашли одного на улице в подмосковном Дмитрове, объяснила, что отчим никогда при ней не бил ребенка сильно, а только "по попе".
Мужчину задержали по уголовному делу об истязании после того, как заплаканный ребенок сбежал от родителей и пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино".
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На видео подмосковного главка МВД РФ мать мальчика заявляет на вопрос следователя, почему раньше не отводила ребенка к врачам, что мальчик не жаловался на побои. По ее словам, ребенок говорил, что "просто упал с самоката и подвернул ногу, бегая".
Задержанная заверила, что при ней сожитель никогда сильно не избивал мальчика: "Он просто его бил по попе".
По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина регулярно избивал ребенка – как объяснил сам мужчина на допросе, из-за "неприязненного отношения к мальчику". Сейчас подозреваемый заключен в СИЗО.
В отношении матери ребенка – 29-летней уроженки Тульской области – тоже возбуждено уголовное дело, но по другой статье, о неисполнении обязанностей по воспитанию. Сейчас мальчик в больнице.
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Омбудсмен рассказала о матери найденного в Дмитрове двухлетнего мальчика
62014608
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Тульская областьДмитровПроисшествия
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