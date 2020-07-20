Мать избитого в Дмитрове малыша прокомментировала действия отчима

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мать двухлетнего мальчика, которого накануне нашли одного на улице в подмосковном Мать двухлетнего мальчика, которого накануне нашли одного на улице в подмосковном Дмитрове , объяснила, что отчим никогда при ней не бил ребенка сильно, а только "по попе".

Мужчину задержали по уголовному делу об истязании после того, как заплаканный ребенок сбежал от родителей и пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино".

На видео подмосковного главка МВД РФ мать мальчика заявляет на вопрос следователя, почему раньше не отводила ребенка к врачам, что мальчик не жаловался на побои. По ее словам, ребенок говорил, что "просто упал с самоката и подвернул ногу, бегая".

Задержанная заверила, что при ней сожитель никогда сильно не избивал мальчика: "Он просто его бил по попе".

По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина регулярно избивал ребенка – как объяснил сам мужчина на допросе, из-за "неприязненного отношения к мальчику". Сейчас подозреваемый заключен в СИЗО.