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Ученые обнаружили на Венере активные вулканы
Американские и швейцарские ученые доказали, что в недрах Венеры до сих пор активны внутренние процессы, связанные с перемешиванием вещества. Результаты... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T18:07
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Ученые обнаружили на Венере активные вулканы

18:05 20.07.2020 (обновлено: 18:07 20.07.2020)
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© Anna GülcherАктивные (красным) и неактивные (белым) короны на карте Венеры
Активные (красным) и неактивные (белым) короны на карте Венеры
© Anna Gülcher
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американские и швейцарские ученые доказали, что в недрах Венеры до сих пор активны внутренние процессы, связанные с перемешиванием вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.
Известно, что поверхность Венеры сформировалась позже, чем у Марса или Меркурия, внутренние части которых уже давно холодные. На недавнюю внутреннюю активность планеты указывают кольцеобразные структуры, известные как короны.
Считается, что они образовались, когда струи горячего материала из недр прорывались на поверхность — по аналогии с мантийными плюмами Земли, которые поднимаются сквозь мантию и земную кору и образуют на поверхности цепочки вулканических островов типа Гавайских или Канарских. Хотя, ученые признают, что механизмы формирования земных мантийных плюмов и глубинных горячих струй вещества на Венере могут быть принципиально различными.
До последнего времени планетологи считали, что Венера охладилась, и геологическая активность в ее недрах остановилась, а кора окрепла настолько, что никакой теплый материал уже не может пробиться сквозь нее к поверхности.
Новое исследование, которое провели американские ученые из Университета Мэриленда вместе с коллегами из Института геофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха, выявило на поверхности Венеры 37 корон, обладающих признаками свежих вулканических структур.
© University of MarylandТрехмерное изображение двух корон на поверхности Венеры
Трехмерное изображение двух корон на поверхности Венеры
© University of Maryland
Трехмерное изображение двух корон на поверхности Венеры
"Первый раз мы можем утверждать, что это не древние вулканы, а действующие, возможно, спящие в данный момент, но не мертвые, — приводятся в пресс-релизе Университета Мэриленда слова одного из авторов исследования Лорана Монтези (Laurent Montési), профессора геологии. — Это исследование существенным образом меняет представление о Венере — теперь мы говорим, что это не застывшая планета, материал ее внутренней часть все еще перемешивается и может питать многие активные вулканы".
Авторы построили детальную цифровую модель термомеханической активности внутренних частей Венеры, необходимой для образования корон. Результаты моделирования показали, что различные короны на поверхности планеты отражают разные этапы ее геологического развития, которое еще не закончилось — в недрах продолжается активность.
"Повышенная детализация наших моделей по сравнению с предыдущими исследованиями позволяет выявить несколько этапов эволюции корон и определить диагностические геологические особенности, присутствующие только в активных в настоящее время. Мы можем сказать, что таких по крайней мере 37", — говорит Монтеси.
Активные короны на поверхности Венеры сгруппированы в нескольких областях, указывающих на зоны наибольшей геологической активности. По мнению исследователей, это дает важную информацию для создания моделей внутреннего пространства планеты, а также позволит определить целевые районы для изучения во время будущих миссий на Венеру, например, европейской орбитальной станции EnVision, запуск которой запланирован на 2032 год.
Марс
26 апреля, 03:04РИА Наука
Ученые доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе
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