Ученые обнаружили на Венере активные вулканы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американские и швейцарские ученые доказали, что в недрах Венеры до сих пор активны внутренние процессы, связанные с перемешиванием вещества. Результаты исследования Американские и швейцарские ученые доказали, что в недрах Венеры до сих пор активны внутренние процессы, связанные с перемешиванием вещества. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Известно, что поверхность Венеры сформировалась позже, чем у Марса или Меркурия, внутренние части которых уже давно холодные. На недавнюю внутреннюю активность планеты указывают кольцеобразные структуры, известные как короны.

Считается, что они образовались, когда струи горячего материала из недр прорывались на поверхность — по аналогии с мантийными плюмами Земли, которые поднимаются сквозь мантию и земную кору и образуют на поверхности цепочки вулканических островов типа Гавайских или Канарских. Хотя, ученые признают, что механизмы формирования земных мантийных плюмов и глубинных горячих струй вещества на Венере могут быть принципиально различными.

До последнего времени планетологи считали, что Венера охладилась, и геологическая активность в ее недрах остановилась, а кора окрепла настолько, что никакой теплый материал уже не может пробиться сквозь нее к поверхности.

Новое исследование, которое провели американские ученые из Университета Мэриленда вместе с коллегами из Института геофизики Швейцарской высшей технической школы Цюриха , выявило на поверхности Венеры 37 корон, обладающих признаками свежих вулканических структур.

© University of Maryland Трехмерное изображение двух корон на поверхности Венеры © University of Maryland Трехмерное изображение двух корон на поверхности Венеры

"Первый раз мы можем утверждать, что это не древние вулканы, а действующие, возможно, спящие в данный момент, но не мертвые, — приводятся в пресс-релизе Университета Мэриленда слова одного из авторов исследования Лорана Монтези (Laurent Montési), профессора геологии. — Это исследование существенным образом меняет представление о Венере — теперь мы говорим, что это не застывшая планета, материал ее внутренней часть все еще перемешивается и может питать многие активные вулканы".

Авторы построили детальную цифровую модель термомеханической активности внутренних частей Венеры, необходимой для образования корон. Результаты моделирования показали, что различные короны на поверхности планеты отражают разные этапы ее геологического развития, которое еще не закончилось — в недрах продолжается активность.

"Повышенная детализация наших моделей по сравнению с предыдущими исследованиями позволяет выявить несколько этапов эволюции корон и определить диагностические геологические особенности, присутствующие только в активных в настоящее время. Мы можем сказать, что таких по крайней мере 37", — говорит Монтеси.