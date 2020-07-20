Онищенко оценил эффективность ультрафиолета против коронавируса

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Эффективность ультрафиолета в борьбе с вирусами, в том числе и с Эффективность ультрафиолета в борьбе с вирусами, в том числе и с COVID-19 , - аксиома, открытием это не назовешь, но лишний раз об этом напомнить надо, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко

Ранее известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici) сообщил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус, и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.

Парламентарий отметил, что открытием в прямом смысле назвать эту информацию сложно.

"Это аксиома, так сказать", - сказал собеседника агентства.

Он напомнил, что уже не раз говорил о пользе ультрафиолета в борьбе с коронавирусом, когда "были всякого рода специалисты, которые ставили под сомнение".

"Слава Богу, коронавирус к нам не из другой галактики прилетел, он в нашей галактике, а в нашей галактике есть незыблемый закон, что ультрафиолет является мощным дезинфицирующим средством", - отметил Онищенко.

Депутат подчеркнул, что как раз этим объясняется, что все воздушно-капельные инфекции приходят в период, когда мало солнца - это зима, переходные осенне-зимний и зимне-весенний периоды.

"Это правильно, но назвать это (эффективность ультрафиолета против COVID-19) открытием нельзя, но лишний раз напомнить гражданам об этом тоже нужно", - добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать использование ультрафиолетовых ламп основным средством профилактики, Онищенко подчеркнул, что "основным ничего нельзя назвать".

"И ультрафиолет, и дезинфекция, и средства защиты в плане масок, когда я разговариваю, чтобы меньше загрязнял вокруг себя воздух, если я выделяю этот вирус - тут комплекс должен быть. Универсального единого средства нет" - подытожил он.