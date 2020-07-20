https://ria.ru/20200720/1574608124.html
В Ростове-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от столба освещения
Ребенок в Ростове-на-Дону погиб, получив удар током от столба освещения рядом с детской площадкой, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Ростовской... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:12
2020-07-20T17:12
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200414/1570045223.html
https://ria.ru/20200618/1573156352.html
1
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1400x0_80_0_0_846644364282a9b9c467413b5744d64d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия