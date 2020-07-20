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В Ростове-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от столба освещения
Ребенок в Ростове-на-Дону погиб, получив удар током от столба освещения рядом с детской площадкой, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Ростовской... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:12
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от столба освещения

17:12 20.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 июл - РИА Новости. Ребенок в Ростове-на-Дону погиб, получив удар током от столба освещения рядом с детской площадкой, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.
По информации ведомства, в Ростове-на-Дону, на улице Таганрогской в воскресенье семилетний мальчик, перелезая через бетонный парапет на детскую площадку, случайно дотронулся до столба освещения, находящегося под электрическим напряжением.
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"От полученной электротравмы ребенок упал с высоты более двух метров, получив при этом телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, что привело к его смерти", - сообщили в СК.
Отмечается, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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