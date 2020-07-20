Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся взвешивания весогабаритного транспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Госдума в прошлом году приняла закон, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ. Однако Совфед отклонил закон с последующим созданием согласительной комиссии, поскольку отдельные его положения не были согласованы с Минтрансом. В Госдуме согласились законопроект доработать.
В новой редакции закон устанавливает требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также к участкам автомобильных дорог, в границах которых будут устанавливаются автоматические и передвижные пункты весового и габаритного контроля. В случае, если после проезда через автоматический пункт контроля будет выявлено превышение допустимых весовых или габаритных параметров транспорта, на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, будет отображаться государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения им допустимых параметров.
При отсутствии спецразрешения водитель обязан будет принять меры по устранению выявленного превышения, остановив транспортное средство с соблюдением правил дорожного движения в ближайшем месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. Финансирование расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений о нарушении правил дорожного движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, зафиксированных на автоматических пунктах контроля, ляжет на госкомпанию "Российские автомобильные дороги" или владельца автодороги.
Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений, при наличии которых допускается движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности. Федеральное дорожное агентство наделяется полномочиями по выдаче спецразрешений, при наличии которых допускается движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, за исключением движения самоходных транспортных средств и военной техники.
Закон вступает в силу спустя 180 дней со дня его официального опубликования, а с 1 января 2023 года в силу вступит положение, которым с органов местного самоуправления будет сняла обязанность устанавливать перечни постоянных маршрутов и размещать их на официальных сайтах.