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Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта
Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся взвешивания весогабаритного транспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:09
российские автомобильные дороги
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
российские автомобильные дороги, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), госдума рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта

17:09 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся взвешивания весогабаритного транспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Госдума в прошлом году приняла закон, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ. Однако Совфед отклонил закон с последующим созданием согласительной комиссии, поскольку отдельные его положения не были согласованы с Минтрансом. В Госдуме согласились законопроект доработать.
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В новой редакции закон устанавливает требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также к участкам автомобильных дорог, в границах которых будут устанавливаются автоматические и передвижные пункты весового и габаритного контроля. В случае, если после проезда через автоматический пункт контроля будет выявлено превышение допустимых весовых или габаритных параметров транспорта, на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, будет отображаться государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения им допустимых параметров.
При отсутствии спецразрешения водитель обязан будет принять меры по устранению выявленного превышения, остановив транспортное средство с соблюдением правил дорожного движения в ближайшем месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. Финансирование расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений о нарушении правил дорожного движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, зафиксированных на автоматических пунктах контроля, ляжет на госкомпанию "Российские автомобильные дороги" или владельца автодороги.
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Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений, при наличии которых допускается движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности. Федеральное дорожное агентство наделяется полномочиями по выдаче спецразрешений, при наличии которых допускается движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, за исключением движения самоходных транспортных средств и военной техники.
Закон вступает в силу спустя 180 дней со дня его официального опубликования, а с 1 января 2023 года в силу вступит положение, которым с органов местного самоуправления будет сняла обязанность устанавливать перечни постоянных маршрутов и размещать их на официальных сайтах.
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Российские автомобильные дорогиФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Госдума РФВладимир ПутинОбщество
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