Мальчики смотрят на полицейского, который работает на въезде в еврейское поселение Бейтар-Иллит, закрытое после новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19)

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц - до 1 сентября, сообщает экономическое издание Globes со ссылкой на управление аэропортов.

"Израильское управление аэропортов уведомило все авиакомпании, что строгий пограничный контроль остаётся в силе из-за возобновления распространения COVID-19. Приказ на полный запрет на въезд в Израиль граждан с не израильскими паспортами продлён с 1 августа до как минимум 1 сентября", - пишет издание.

Отмечается, что израильтяне, возвращающиеся из-за границы, по-прежнему будут должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилёта.

Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта. Последний запрет на въезд для иностранцев действовал до 1 августа.

Ранее также сообщалось, что израильский национальный авиаперевозчик El Al отменяет пассажирские рейсы до конца августа, 95% сотрудников останутся в неоплачиваемом отпуске.