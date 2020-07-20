https://ria.ru/20200720/1574607951.html
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц - до 1 сентября, сообщает экономическое издание Globes со ссылкой на управление аэропортов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:11
2020-07-20T17:42
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирусы
израиль
в мире
распространение нового коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574068698_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8a0eb71cd19084ea6697eb8d77e518af.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574604677.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574068698_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8a0eb71cd19084ea6697eb8d77e518af.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574068698_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_15a0717942b090147eee096a39f8e1b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574068698_299:0:2347:2048_1400x0_80_0_0_75c98f08093c6de89e7224eb4042f980.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Израиль
продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц - до 1 сентября, сообщает экономическое издание Globes
со ссылкой на управление аэропортов.
"Израильское управление аэропортов уведомило все авиакомпании, что строгий пограничный контроль остаётся в силе из-за возобновления распространения COVID-19. Приказ на полный запрет на въезд в Израиль граждан с не израильскими паспортами продлён с 1 августа до как минимум 1 сентября", - пишет издание.
Отмечается, что израильтяне, возвращающиеся из-за границы, по-прежнему будут должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилёта.
Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта. Последний запрет на въезд для иностранцев действовал до 1 августа.
Ранее также сообщалось, что израильский национальный авиаперевозчик El Al отменяет пассажирские рейсы до конца августа, 95% сотрудников останутся в неоплачиваемом отпуске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.