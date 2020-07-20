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Израиль продлил запрет на въезд иностранцев
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц - до 1 сентября, сообщает экономическое издание Globes со ссылкой на управление аэропортов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:42
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РИА Новости
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

Израиль продлил запрет на въезд иностранцев

17:11 20.07.2020 (обновлено: 17:42 20.07.2020)
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© REUTERS / Ronen ZvulunМальчики смотрят на полицейского, который работает на въезде в еврейское поселение Бейтар-Иллит, закрытое после новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19)
Мальчики смотрят на полицейского, который работает на въезде в еврейское поселение Бейтар-Иллит, закрытое после новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19)
© REUTERS / Ronen Zvulun
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Израиль продлил запрет на въезд иностранцев ещё на месяц - до 1 сентября, сообщает экономическое издание Globes со ссылкой на управление аэропортов.
"Израильское управление аэропортов уведомило все авиакомпании, что строгий пограничный контроль остаётся в силе из-за возобновления распространения COVID-19. Приказ на полный запрет на въезд в Израиль граждан с не израильскими паспортами продлён с 1 августа до как минимум 1 сентября", - пишет издание.
Отмечается, что израильтяне, возвращающиеся из-за границы, по-прежнему будут должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилёта.
Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта. Последний запрет на въезд для иностранцев действовал до 1 августа.
Ранее также сообщалось, что израильский национальный авиаперевозчик El Al отменяет пассажирские рейсы до конца августа, 95% сотрудников останутся в неоплачиваемом отпуске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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