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Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей из-за ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей при угрозе чрезвычайных ситуаций, соответствующий документ опубликован в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:05
россия
совет судей рф
владимир путин
общество
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353
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россия, совет судей рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей из-за ЧС

17:05 20.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 19 января 2018
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 19 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей при угрозе чрезвычайных ситуаций, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, возникновении иных ситуаций, исключающих возможность проведения очного съезда, созыв съезда может быть перенесен на более поздний срок", - сказано в законе.
Кроме того, закон приглашает на съезд представителей Суда по интеллектуальным правам. Он может прислать на заседание двух судей.
Съезд судей собирается раз в четыре года и является высшим органом судейского сообщества. Съезд принимает кодекс судейской этики и другие акты, регулирующие деятельность сообщества.
Закон также увеличивает число представителей в Совете судей до 147 членов, так как предусматривает увеличение представительства судей федеральных судов всех уровней и видов. В результате число членов Совета судей РФ вырастет на 14 человек.
Здание Совета Федерации РФ
15 июля, 15:15
Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
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РоссияСовет судей РФВладимир ПутинОбщество
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