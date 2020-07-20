Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей из-за ЧС

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей при угрозе чрезвычайных ситуаций, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, возникновении иных ситуаций, исключающих возможность проведения очного съезда, созыв съезда может быть перенесен на более поздний срок", - сказано в законе.

Кроме того, закон приглашает на съезд представителей Суда по интеллектуальным правам. Он может прислать на заседание двух судей.

Съезд судей собирается раз в четыре года и является высшим органом судейского сообщества. Съезд принимает кодекс судейской этики и другие акты, регулирующие деятельность сообщества.